Ангелина Калинина – Изабелла Шиникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 7 ноября, украинка Ангелина Калинина (№162 WTA) стартует в квалификации турнира международной серии WTA в Линце.
В первом раунде отбора украинка, которая получила седьмой номер посева, встретится с Изабеллой Шиниковой (№203 WTA) из Болгарии.
Начало матча – в 17:15 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Победительница встречи в финале квалификации сразится с украинкой Катариной Завацкой (№117 WTA) или Аной Конюх (№539 WTA) из Хорватии.
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Источник — Sport.ua
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