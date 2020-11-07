Ангелина Калинина – Изабелла Шиникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации на турнире в Линце

  • 07.11.2020 17:15
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Ангелина Калинина – Изабелла Шиникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© US Open. Ангелина Калинина

В субботу, 7 ноября, украинка Ангелина Калинина (№162 WTA) стартует в квалификации турнира международной серии WTA в Линце.
 
В первом раунде отбора украинка, которая получила седьмой номер посева, встретится с Изабеллой Шиниковой (№203 WTA) из Болгарии.
 
Начало матча – в 17:15 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли. 
 
Победительница встречи в финале квалификации сразится с украинкой Катариной Завацкой (№117 WTA) или Аной Конюх (№539 WTA) из Хорватии.

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Источник — Sport.ua

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