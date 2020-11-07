Ангелина Калинина – Изабелла Шиникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 7 ноября, украинка Ангелина Калинина (№162 WTA) стартует в квалификации турнира международной серии WTA в Линце.



В первом раунде отбора украинка, которая получила седьмой номер посева, встретится с Изабеллой Шиниковой (№203 WTA) из Болгарии.



Начало матча – в 17:15 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



Победительница встречи в финале квалификации сразится с украинкой Катариной Завацкой (№117 WTA) или Аной Конюх (№539 WTA) из Хорватии.