Катарина Завацкая – Ана Конюх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 7 ноября, украинка Катарина Завацкая (№117 WTA) стартует в квалификации турнира международной серии WTA в Линце.



В первом раунде отбора украинка, которая получила третий номер посева, встретится с обладательницей вайлд-кард Аной Конюх (№539 WTA) из Хорватии.



Начало матча – в 15:15 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



Победительница встречи в финале квалификации сразится с украинкой Ангелиной Калининой (№162 WTA) или болгаркой Изабеллой Шиниковой (№203 WTA).