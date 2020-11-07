Катарина Завацкая – Ана Конюх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации на турнире в Линце

  • 07.11.2020 15:15
  • 145 просмотров
  • 1 комментарий
Катарина Завацкая – Ана Конюх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Катарина Завацкая

В субботу, 7 ноября, украинка Катарина Завацкая (№117 WTA) стартует в квалификации турнира международной серии WTA в Линце.
 
В первом раунде отбора украинка, которая получила третий номер посева, встретится с обладательницей вайлд-кард Аной Конюх (№539 WTA) из Хорватии.
 
Начало матча – в 15:15 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
Победительница встречи в финале квалификации сразится с украинкой Ангелиной Калининой (№162 WTA) или болгаркой Изабеллой Шиниковой (№203 WTA).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Павел СН
      Павел СН, 07.11.2020 15:23
    0
    должна выигрывать 6-0,6-0
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 07.11.2020 15:23
    0
    должна выигрывать 6-0,6-0
    Ссылка
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