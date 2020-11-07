Манафов выиграл парный титул на соревнованиях в Египте

Украинец Владислав Манафов стал победителем парного разряда на 15-тысячнике ITF в Шарм-эш-Шейхе.
В матче за титул украинец в дуэте с Арджуну Кадхе из Индии обыграл своего соотечественника Владислава Орлова и итальянца Франческо Вилардо – 6:1, 6:3.
Отметим, что для Манафова это был уже пятый парный титул ITF в этом году.
В одиночном разряда на турнире в Шарм-эш-Шейхе Владислав Орлов дошел до полуфинала.
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Источник — Sport.ua
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