Манафов выиграл парный титул на соревнованиях в Египте

Украинец Владислав Манафов стал победителем парного разряда на 15-тысячнике ITF в Шарм-эш-Шейхе.



В матче за титул украинец в дуэте с Арджуну Кадхе из Индии обыграл своего соотечественника Владислава Орлова и итальянца Франческо Вилардо – 6:1, 6:3.



Отметим, что для Манафова это был уже пятый парный титул ITF в этом году.



В одиночном разряда на турнире в Шарм-эш-Шейхе Владислав Орлов дошел до полуфинала.