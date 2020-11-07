Сравнялся с Сампрасом. Джокович в шестой раз завершит сезон на первом месте

Новак Джокович в шестой раз в карьере завершает год в статусе первой ракетки мира.



По этому показателю 33-летний серб сравнялся с Питом Сампрасом, который в период с 1993 по 1998 годы доминировал в мужском туре.



Отметим, что Новак стал самым возрастным теннисистом, которому удалось завершить сезон на первом месте (данная система подсчета рейтинговых очков стартовала в 1973 году).



Напомним, Джокович начал сезон в статусе второй ракетки, но вернулся на вершину после победы на Открытом чемпионате Австралии.