Стали известны имена всех участников итогового турнира ATP 2020 в одиночном разряде у мужчин.
Последним участником стал 29-летний аргентинец Диего Шварцман. Он впервые в карьере сыграет на турнире топ-восьмерки, который начнется 15 ноября в Лондоне.
Участники Финала ATP 2020 в Лондоне
- Новак Джокович (Сербия)
- Рафаэль Надаль (Испания)
- Доминик Тим (Австрия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Даниил Медведев (Россия)
- Александр Зверев (Германия)
- Андрей Рублев (Россия)
- Диего Шварцман (Аргентина)
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Источник — Sport.ua
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