Металл — Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6-го ноября, состоится матч 10-го тура Второй лиги Украины, в котором «Металл» примет запорожский «Металлург».
Поединок пройдет в Харькове на стадионе «Солнечный». Прямая трансляция встречи начнется в 14:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Металл
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