ФОТО. Лунин упорно тренируется в Реале

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает упорно тренироваться в составе «сливочных».

«Это не останавливается. Сегодня мы очень мотивированы», — прокомментировал Лунин свежее фото с тренировки.

Текущий сезон Лунин проводит в составе «Реала». Украинец пока не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.