ФОТО. Лунин упорно тренируется в Реале

Украинский голкипер ждет своего шанса в мадридской команде

  • 06.11.2020 07:11
  • 1073 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Лунин упорно тренируется в Реале
© Instagram. Андрей Лунин

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает упорно тренироваться в составе «сливочных».

«Это не останавливается. Сегодня мы очень мотивированы», — прокомментировал Лунин свежее фото с тренировки.

Текущий сезон Лунин проводит в составе «Реала». Украинец пока не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 06.11.2020 08:18
    0
    Надеюсь лет через пять я буду видеть немного другую картинку
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.11.2020 08:18
    0
    Надеюсь лет через пять я буду видеть немного другую картинку
    Ссылка
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