ФОТО. Лунин упорно тренируется в Реале

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает упорно тренироваться в составе «сливочных».
«Это не останавливается. Сегодня мы очень мотивированы», — прокомментировал Лунин свежее фото с тренировки.
Текущий сезон Лунин проводит в составе «Реала». Украинец пока не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.
Y AHORA... @LaLiga 🇪🇸 Esto no para. Hoy, con mucho ánimo. 💪🏻 #HalaMadrid 🇺🇦 Це не зупиняється. Сьогодні, з великим заохоченням. 🇬🇧 It doesn't stop. Today, we are very motivated. @nikefootball @brave_gk_official #RMCity #training #football #goalkepper #follow #post #laliga #next #match #підготовка #підготовка #сезон #AL #AndreyLunin 🛡 @realmadrid 🎥 @puzzlecomunicaciones
Источник — Instagram
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