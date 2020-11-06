Сергей КРАВЧЕНКО: «Желания и мотивации много, думаю, что готов помочь»

37-летний полузащитник «Днепра-1» Сергей Кравченко рассказал, что он едва не стал играющим тренером. Кравченко заявил, что отказался войти в тренерский штаб Дмитрия Михайленко и решил продолжить игровую карьеру.

«Были разговоры, но я не захотел. Ты либо играешь, либо тренируешь. На правах самого опытного игрока в команде тренер всегда общался со мной, спрашивал моё мнение. Сейчас я сказал, что если я нужен как футболист, я хочу еще поиграть. Мы договорились и я на год продлил контракт. Желания и мотивации много, я думаю, что готов помочь. Но не все от меня зависит. Тренер решает, кому и сколько играть. О тренерской карьере думаю, но только когда закончу играть. Понимаю, что недолго осталось», - сказал Кравченко.

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