Колос выпустит сериал о пути команды в еврокубки

«Колос» подготовил сериал о первом сезоне, который команда провела в УПЛ. Сериал называется «Невозможное – возможно». В нем будет рассказано о том, как команда прошла путь от новичка Премьер-лиги до выхода в Лигу Европы.

Всего клуб анонсировал девять серий. Первая выйдет в субботу на youtube-канале «Колоса».