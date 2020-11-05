Колос выпустит сериал о пути команды в еврокубки

«Колос» подготовил сериал о первом сезоне, который команда провела в УПЛ. Сериал называется «Невозможное – возможно». В нем будет рассказано о том, как команда прошла путь от новичка Премьер-лиги до выхода в Лигу Европы.
Всего клуб анонсировал девять серий. Первая выйдет в субботу на youtube-канале «Колоса».
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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