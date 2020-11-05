Андрей ПЯТОВ: «Луческу? Я бы в Динамо не перешел»

Вратарь «Шахтера» - о переходе Мирчи Луческу в «Динамо»

  • 05.11.2020 23:09
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Андрей ПЯТОВ: «Луческу? Я бы в Динамо не перешел»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо», которое состоялось летом текущего года:

– Приход Луческу в «Динамо» добавил вам мотивации?
– Как ни крути, есть желание доказать. У игроков «Шахтера» есть свое мнение. Человек столько лет провел в «Шахтере», перейти в стан конкурента – не знаю, я бы не перешел. Я его понимаю, он любит вызовы, ему 75 лет. Но мне тяжело это понять.

Конечно, я вижу, что он проделал хорошую работу за это время, и еще раз доказал, что не просто так в «Шахтере» добивался таких результатов.

– Есть волнение, когда встречаешься с его командой, и он смотрит на тебя как тренер соперника?
– Нет, я на это не обращаю внимания. Наоборот, это мне помогает, ведь я знаю его подход, тактику.

– Есть желание что-то доказать?
– Нет. А что доказывать? Я доказывал свою состоятельность, когда играл под его руководством. Он ушел, мы расстались друзьями. Когда видимся – желаем друг другу всего хорошего, с его помощниками общаемся. У нас дружеские отношения. Просто этот шаг с переходом в «Динамо» я не понял.

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Источник — YouTube

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