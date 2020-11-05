Риека
1 : 2
Наполи
05.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Наполи одержал волевую победу над Риекой

Команда Дженнаро Гаттузо взяла три очка в непростой борьбе

  • 05.11.2020 22:10
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Лига Европы. Наполи одержал волевую победу над Риекой
© twitter.com/sscnapoli

Сегодня, 5 ноября «Наполи» в третьем туре Лиги Европы на выезде одержал непростую волевую победу над обидчиком «Колоса», хорватской «Риекой». Команда Дженнаро Гаттузо набрала 6 очков, и делит лидерство в Группе F с «АЗ Алкмааром» и «Реал Сосьедадом». У «Риеки» набранных очков по-прежнему нет.

«Риека» - «Наполи» - 1:2
Голы: 1:0 – 13 Мурич, 1:1 – 43 Демме, 1:2 – 62, автогол Браут.

«Риека» – Невистич, Томечак, Велкоски, Жоау Эшковал, Лончар, Менало, Мурич (Ятеке, 24; Распопович, 64), Смолчич, Гнезда-Черин, Браут (Штефуль, 64), Куленович.

«Наполи» – Мерет, Ди Лоренцо, Мариу Руй (Зелиньски, 80), Кулибали, Максимович, Элмаз (Фабиан Руис, 59), Демме, Лоботка (Инсинье, 59), Политано (Лосано, 69), Мертенс, Петанья (Гулям, 80).

Предупреждения: Политано (22), Смолчич (30), Браут (44), Кулибали (45).

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Источник — Sport.ua

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