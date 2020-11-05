ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября

В пятницу 6 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:00. Днепр-1 - Колос 2,24 - 3,35 - 3,15
19:30. Брайтон - Бернли 1,85 - 3,55 - 4,47
22:00. Саутгемптон - Ньюкасл 1,95 - 3,65 - 4,27
22:00. Эльче - Сельта 3,74 - 3,25 - 2,15
21:45. Сассуоло - Удинезе 1,94 - 3,75 - 3,65
21:30. Вердер - Кельн 2,49 - 3,55 - 2,95
22:00. Страсбург - Марсель 2,84 - 3,35 - 2,55
21:45. Мехелен - Шарлеруа 2,64 - 3,55 - 2,55
Виталий Петровский, Sport.ua
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