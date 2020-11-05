ВИДЕО. В США игрок спас свою команду, сделав феноменальный сейв головой

В матче MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс» произошёл интересный эпизод в начале матча. Игрок гостей Алекс Рольдан сделал суперсейв на угловом ударе.
Матч завершился со счетом 1:1.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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