ВИДЕО. 1000 побед. Рафаэль Надаль от первой победы до тысячной

34-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль стал четвертым игроком в истории, в активе которого есть тысяча выигранных матчей. На турнире в Париже Надаль победил 39-летнего испанца Лопеса: 4-6, 7-6 (5), 6-4. Надаль стал четвертым игроком в АТР, на счету которого 1000 побед (Джимми Коннорс, Роджер Федерер, Иван Лендл).
Как Надаль собирал тысячу побед
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Виталий Петровский, Sport.ua
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