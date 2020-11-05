ВИДЕО. 1000 побед. Рафаэль Надаль от первой победы до тысячной

34-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль стал четвертым игроком в истории, в активе которого есть тысяча выигранных матчей. На турнире в Париже Надаль победил 39-летнего испанца Лопеса: 4-6, 7-6 (5), 6-4. Надаль стал четвертым игроком в АТР, на счету которого 1000 побед (Джимми Коннорс, Роджер Федерер, Иван Лендл).

Как Надаль собирал тысячу побед