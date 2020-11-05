Родригеш вызван в сборную Люксембурга

Футболист «Динамо» сможет сыграть с Кипром и Азербайджаном

  • 05.11.2020 18:18
  • 1199 просмотров
  • 1 комментарий
Родригеш вызван в сборную Люксембурга
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш получил очередной вызов в национальную сборную Люксембурга.

В ближайшую неделю международных матчей Люксембург проведет два поединка Лиги Наций: 14 ноября – выездной против Кипра, а 17 ноября – домашний с Азербайджаном.

Напомним, Люксембург выступает в дивизионе С Лиги Наций и возглавляет свою группу после четырех туров, имея равное количество очков с Черногорией.

В активе Родригеша 29 матчей за национальную сборную своей страны, в которых он забил 5 мячей.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 05.11.2020 19:13
    0
    Родригеш молодець - чудово влився в ДК, класний гравець
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 05.11.2020 19:13
    0
    Родригеш молодець - чудово влився в ДК, класний гравець
    Ссылка
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