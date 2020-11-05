Родригеш вызван в сборную Люксембурга

Игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш получил очередной вызов в национальную сборную Люксембурга.
В ближайшую неделю международных матчей Люксембург проведет два поединка Лиги Наций: 14 ноября – выездной против Кипра, а 17 ноября – домашний с Азербайджаном.
Напомним, Люксембург выступает в дивизионе С Лиги Наций и возглавляет свою группу после четырех туров, имея равное количество очков с Черногорией.
В активе Родригеша 29 матчей за национальную сборную своей страны, в которых он забил 5 мячей.
Источник — ФК Динамо Киев
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