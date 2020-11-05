Умерла супруга Лобановского

На 81-м году жизни скончалась супруга легендарного динамовского тренера Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна.
Соболезнования родным и близким Аделаиды Панкратьевны выразил президент Динамо Игорь Суркис.
«С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким.
Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей.
Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма.
Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах», — отметил Суркис.
Источник — ФК Динамо Киев
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