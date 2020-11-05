Умерла супруга Лобановского

Аделаида Лобановская скончалась на 81-м году жизни

  • 05.11.2020 18:10
  • 10897 просмотров
  • 10 комментариев
Умерла супруга Лобановского
© ФК Динамо Киев

На 81-м году жизни скончалась супруга легендарного динамовского тренера Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна.

Соболезнования родным и близким Аделаиды Панкратьевны выразил президент Динамо Игорь Суркис.

«С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким.

Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей.

Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма.

Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах», — отметил Суркис.

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Источник — ФК Динамо Киев

(57 голосов)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 05.11.2020 20:15
    0
    SEMIRAMID, 05.11.2020 19:35
    Дебил! Вот когда подохнет мразь Ахметов, то грамотно напишешь своё тупое соболезнование, идиот!
    Лох а причем здесь Ахметов. Ты в натуре дебил.
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 05.11.2020 19:38
    +2
    Царство небесное, земля пухом и вечный покой Аделаиде Лобановской!
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 05.11.2020 19:35
    0
    Евгений Семыкин, 05.11.2020 18:20
    Вы даже статью о скорби не можете грамотно написать ? Дебилы...
    Дебил! Вот когда подохнет мразь Ахметов, то грамотно напишешь своё тупое соболезнование, идиот!
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 19:24
    +4
    Воссоединятся с Валерием Васильевичем на небесах...
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 05.11.2020 19:05
    +3
    Искриние соболезнования
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 05.11.2020 18:43
    +1
    футфан, 05.11.2020 18:36
    А що в статті не так??? Читайте сайт українською мовою і буде вам щастя. Співчуття рідним Валерія та Аделаїди Лобановських.
    Причём тут мова?? Оформление в край безграмотное.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 05.11.2020 18:36
    0
    .................
    Ссылка
    футфан
      футфан, 05.11.2020 18:36
    +1
    А що в статті не так??? Читайте сайт українською мовою і буде вам щастя. Співчуття рідним Валерія та Аделаїди Лобановських.
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 05.11.2020 18:33
    0
    Автор статью, с похмелья писал?)
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 05.11.2020 18:20
    +1
    Вы даже статью о скорби не можете грамотно написать ? Дебилы...
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 19:24
    +4
    Воссоединятся с Валерием Васильевичем на небесах...
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 05.11.2020 19:05
    +3
    Искриние соболезнования
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 05.11.2020 19:38
    +2
    Царство небесное, земля пухом и вечный покой Аделаиде Лобановской!
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 05.11.2020 18:43
    +1
    футфан, 05.11.2020 18:36
    А що в статті не так??? Читайте сайт українською мовою і буде вам щастя. Співчуття рідним Валерія та Аделаїди Лобановських.
    Причём тут мова?? Оформление в край безграмотное.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 05.11.2020 18:36
    +1
    А що в статті не так??? Читайте сайт українською мовою і буде вам щастя. Співчуття рідним Валерія та Аделаїди Лобановських.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 05.11.2020 18:20
    +1
    Вы даже статью о скорби не можете грамотно написать ? Дебилы...
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 05.11.2020 20:15
    0
    SEMIRAMID, 05.11.2020 19:35
    Дебил! Вот когда подохнет мразь Ахметов, то грамотно напишешь своё тупое соболезнование, идиот!
    Лох а причем здесь Ахметов. Ты в натуре дебил.
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 05.11.2020 19:35
    0
    Евгений Семыкин, 05.11.2020 18:20
    Вы даже статью о скорби не можете грамотно написать ? Дебилы...
    Дебил! Вот когда подохнет мразь Ахметов, то грамотно напишешь своё тупое соболезнование, идиот!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 05.11.2020 18:36
    0
    .................
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 05.11.2020 18:33
    0
    Автор статью, с похмелья писал?)
    Ссылка
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