Тьяго СИЛВА: «Удаление сильно повлияло на игру»

Футболист «Челси» прокомментировал победу над «Ренном» (3:0)

  • 05.11.2020 17:40
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Тьяго СИЛВА: «Удаление сильно повлияло на игру»
© ФК Челси. Тьяго Силва

Футболист «Челси» Тьяго Силва подвел итоги победы над «Ренном» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Я много играл против этой команды. Два сезона назад они обыграли ПСЖ в финале Кубка Франции. Я был тогда травмирован, но я увидел команду, которая очень хорошо играла с мячом. Они очень хорошо организованы, а их тренер любит играть в техничный футбол.

Поначалу нам было очень тяжело. Мы не держали мяч так хорошо, как обычно это делаем в домашних матчах.

Удаление сильно повлияло на игру. К счастью для нас и к несчастью для накала борьбы красная карточка сильно осложнила им задачу, но мы заслужили победу», — отметил Силва.

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Источник — ФК Челси

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