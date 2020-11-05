Шахтер разобрал матч с Боруссией и готовится к Динамо

Команда вернулась к тренировкам

  • 05.11.2020 17:48
  • 2524 просмотра
  • 7 комментариев
Шахтер разобрал матч с Боруссией и готовится к Динамо
© shakhtar.com

«Шахтер» вернулся к работе после поражения 0:6 от «Боруссии» Менхенгладбах в Лиге чемпионов и готовится к поединку УПЛ против «Динамо» Киев.

Сегодня команда Луиша Каштру провела часовое теоретическое занятие, на котором команда разбирала неудачу в игре с «Боруссией».

После теории «Шахтер» переместился на поле. Тренировка стартовала с разминки, упражнений на удержание мяча и отработку передач. Затем футболисты, участвовавшие в поединке Лиги чемпионов, отправились восстанавливаться, остальные же оттачивали выходы два в один и провели двусторонку.

Матч УПЛ состоится в воскресенье, 8 ноября, в 17:00 на НСК «Олимпийский».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(13 голосов)

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Комментарии
    Bop
    online
      Bop, 05.11.2020 19:14
    0
    разобрали...
    и также сыграйте с Динамо.
    можно с таким же счётом
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.11.2020 19:03
    +1
    Разобрать то разобрали, а вот как команду собрать??? Что-то после влёта Интеру 0:5, Шахтёр никак не соберётся. Думали, что после победы над Реалом, всё наладилось, но не тут то было, полный развал.
    Ссылка
    Серега Чичирко
      Серега Чичирко, 05.11.2020 18:39
    0
    Пятов при всех ляпах хотябы 85% матчей тащит и вытаскивает, а не просто смотрит как мяч летит
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 05.11.2020 18:35
    +1
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 05.11.2020 18:23
    -1
    Sty. 1e, 05.11.2020 18:22
    Трубін таке дно, якщо порівнювати з Нещеретом і це футболісти одного віку(фанат Шахтаря)
    Ну вы тоже по одному матчу не судите ( хотя матч был хорошим в его исполнении )
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    Sty. 1e
      Sty. 1e, 05.11.2020 18:22
    +5
    Александр Шевченко, 05.11.2020 17:55
    Воротник тренировался мяч доставать?
    Трубін таке дно, якщо порівнювати з Нещеретом і це футболісти одного віку(фанат Шахтаря)
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 05.11.2020 17:55
    +4
    Воротник тренировался мяч доставать?
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 05.11.2020 18:22
    +5
    Александр Шевченко, 05.11.2020 17:55
    Воротник тренировался мяч доставать?
    Трубін таке дно, якщо порівнювати з Нещеретом і це футболісти одного віку(фанат Шахтаря)
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 05.11.2020 17:55
    +4
    Воротник тренировался мяч доставать?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.11.2020 19:03
    +1
    Разобрать то разобрали, а вот как команду собрать??? Что-то после влёта Интеру 0:5, Шахтёр никак не соберётся. Думали, что после победы над Реалом, всё наладилось, но не тут то было, полный развал.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 05.11.2020 18:35
    +1
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 05.11.2020 19:14
    0
    разобрали...
    и также сыграйте с Динамо.
    можно с таким же счётом
    Ссылка
    Серега Чичирко
      Серега Чичирко, 05.11.2020 18:39
    0
    Пятов при всех ляпах хотябы 85% матчей тащит и вытаскивает, а не просто смотрит как мяч летит
    Ссылка
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