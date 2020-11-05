Шахтер разобрал матч с Боруссией и готовится к Динамо

«Шахтер» вернулся к работе после поражения 0:6 от «Боруссии» Менхенгладбах в Лиге чемпионов и готовится к поединку УПЛ против «Динамо» Киев.
Сегодня команда Луиша Каштру провела часовое теоретическое занятие, на котором команда разбирала неудачу в игре с «Боруссией».
После теории «Шахтер» переместился на поле. Тренировка стартовала с разминки, упражнений на удержание мяча и отработку передач. Затем футболисты, участвовавшие в поединке Лиги чемпионов, отправились восстанавливаться, остальные же оттачивали выходы два в один и провели двусторонку.
Матч УПЛ состоится в воскресенье, 8 ноября, в 17:00 на НСК «Олимпийский».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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и также сыграйте с Динамо.
можно с таким же счётом
и также сыграйте с Динамо.
можно с таким же счётом
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