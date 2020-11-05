Тарас МИХАЛИК: «Патриотизм не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке»

Бывший защитник сборной Украины рассказал, почему одно время не пел Гимн Украины перед матчами и после чего стал это делать.
«Я не люблю обсуждать такие вещи. Если в Верховную Раду все приходят в вышиванках, это же не значит, что все депутаты – патриоты. Кто-то поет, кто-то не поет – это дело каждого. Может, кто-то стесняется, другой в эту минуту переживает какие-то свои волнующие моменты, третий сосредоточен на игре. Конечно, приятнее видеть, когда все поют.
Сначала я тоже не пел. Даже не знаю, почему. То ли боялся, то ли просто из меня плохой певец. Как-то приехал на выходные в родной Любешов и встретил учительницу младших классов. Любешов – поселок городского типа, где все друг друга знают. Она мне с ходу, мол, чего я гимн не пою.
И меня как перемкнуло, а до этого не заострял внимание. Оказывается, людям это важно. «Да, теперь будешь петь. Дай мне слово», – говорит. И я дал слово. С тех пор стал петь. Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке. Есть люди, которые тихо и молча делают больше, чем те, кто постоянно кричит об этом и пиарится. Для меня это больная тема, как вы понимаете», - сказал Михалик в интервью журналу «Футбол».
В составе сборной Украины Тарас Михалик выступал с 2006 по 2012-й год, сыграв 32 поединка. С 2013 по 2019-й год Михалик выступал в России в составе «Локомотива», а завершил карьеру в «Волыни».
Источник — Sport.ua
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Кому українці продали краіну?
От ви свій Лугандон спробували продати ПаРаші, але виявилося, що ій ви не потрібні. І зараз ви нікому не потрібні стали. Свою землю, Лугандон, ви розграбували, повідтискали, здали на металобрухт. А далі що?
І так вже сталось що це стало твоєю роботою!!! За пару «равсських рублів» ти б і маму свою рідну тут брудом поливав!!!
І так вже сталось що це стало твоєю роботою!!! За пару «равсських рублів» ти б і маму свою рідну тут брудом поливав!!!
Не знаю скільки тобі років, але якщо ти ще молодий, то співчуваю вже зпгубленому твому життю. Мозку в тебе нема, можливостей теж ніяких. От так і будеш все життя ніким.
А Михалик і Тимощук скурвилися, хоча саме на їхній рідній Волині створили УПА.
Для мене ПАТРІОТ, це Вахтанг Кікабідзе, Заслужений Артист совка, коли залісся у 2008-му наЦрало в Грузії, послав на довжелезний х** всі совкові чини і реалії, на противагу іншому недогрузину грігорія лепселідзе(лепс), котрий х*йлу дупу і досі вилизує. Це паралель на вітчизнаних гнид на кшталт тимощука, михалика, раХицикого, юрана, ордеця, онопка, цимбаларя...
На початку 90-хх, тоді топ-майстру, Ол.Михайличенку запропонували виступати за ерефію, при розвалі совка, то ВІН цих мокшадрочерів поставив на місце за 10сек., Фразою, що: Патріот Українець ніколи не прийме залісське недогромадянство.
А ці всі михаліки-лайно
І якщо на то пішло, то батько Януковича був перебіжчиком-поліцаєм, батько Медведчука теж був перебіжчиком-поліцаєм. І не в вишиванках вони ходили, а в поліцайській формі.
Для мене ПАТРІОТ, це Вахтанг Кікабідзе, Заслужений Артист совка, коли залісся у 2008-му наЦрало в Грузії, послав на довжелезний х** всі совкові чини і реалії, на противагу іншому недогрузину грігорія лепселідзе(лепс), котрий х*йлу дупу і досі вилизує. Це паралель на вітчизнаних гнид на кшталт тимощука, михалика, раХицикого, юрана, ордеця, онопка, цимбаларя...
На початку 90-хх, тоді топ-майстру, Ол.Михайличенку запропонували виступати за ерефію, при розвалі совка, то ВІН цих мокшадрочерів поставив на місце за 10сек., Фразою, що: Патріот Українець ніколи не прийме залісське недогромадянство.
А Михалик і Тимощук скурвилися, хоча саме на їхній рідній Волині створили УПА.
Не знаю скільки тобі років, але якщо ти ще молодий, то співчуваю вже зпгубленому твому життю. Мозку в тебе нема, можливостей теж ніяких. От так і будеш все життя ніким.
І так вже сталось що це стало твоєю роботою!!! За пару «равсських рублів» ти б і маму свою рідну тут брудом поливав!!!
Кому українці продали краіну?
От ви свій Лугандон спробували продати ПаРаші, але виявилося, що ій ви не потрібні. І зараз ви нікому не потрібні стали. Свою землю, Лугандон, ви розграбували, повідтискали, здали на металобрухт. А далі що?
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