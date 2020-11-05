Тарас МИХАЛИК: «Патриотизм не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке»

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины высказал мнение относительно патриотизма

  • 05.11.2020 16:22
  • 5175 просмотров
  • 38 комментариев
Тарас МИХАЛИК: «Патриотизм не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке»
© ФК Волынь. Тарас Михалик

Бывший защитник сборной Украины рассказал, почему одно время не пел Гимн Украины перед матчами и после чего стал это делать.

«Я не люблю обсуждать такие вещи. Если в Верховную Раду все приходят в вышиванках, это же не значит, что все депутаты – патриоты. Кто-то поет, кто-то не поет – это дело каждого. Может, кто-то стесняется, другой в эту минуту переживает какие-то свои волнующие моменты, третий сосредоточен на игре. Конечно, приятнее видеть, когда все поют.

Сначала я тоже не пел. Даже не знаю, почему. То ли боялся, то ли просто из меня плохой певец. Как-то приехал на выходные в родной Любешов и встретил учительницу младших классов. Любешов – поселок городского типа, где все друг друга знают. Она мне с ходу, мол, чего я гимн не пою.

И меня как перемкнуло, а до этого не заострял внимание. Оказывается, людям это важно. «Да, теперь будешь петь. Дай мне слово», – говорит. И я дал слово. С тех пор стал петь. Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке. Есть люди, которые тихо и молча делают больше, чем те, кто постоянно кричит об этом и пиарится. Для меня это больная тема, как вы понимаете», - сказал Михалик в интервью журналу «Футбол».

В составе сборной Украины Тарас Михалик выступал с 2006 по 2012-й год, сыграв 32 поединка. С 2013 по 2019-й год Михалик выступал в России в составе «Локомотива», а завершил карьеру в «Волыни».

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Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.11.2020 18:41
    +1
    Maks7777, 05.11.2020 18:10
    Да ты уже продал страну и матть родную за кусок колбаски,иди улицу переиминовывай в Степана,это ваше,больше ничего не можете
    Йолопе. Ти якщо щось таке ляпаєш, то хоч спробуй обгрунтувати.
    Кому українці продали краіну?
    От ви свій Лугандон спробували продати ПаРаші, але виявилося, що ій ви не потрібні. І зараз ви нікому не потрібні стали. Свою землю, Лугандон, ви розграбували, повідтискали, здали на металобрухт. А далі що?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 05.11.2020 18:20
    0
    То что Михалик негодяй, знает вся Украина, Таким людям не место на нашей Родине!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 18:10
    -4
    yuryan, 05.11.2020 18:04
    Вата в тебе в голові макс.... і ти неодноразово довів це вже всім читачам цього сайту! Ви на пару з Тимофеюком боритесь за перше місце на звання «ордловський ватник року».... ти з тих людей які не знають що таке думати і напевно найбільше досягнення в твоєму житті спочиває в тому що ти навчився коменти писати...
    І так вже сталось що це стало твоєю роботою!!! За пару «равсських рублів» ти б і маму свою рідну тут брудом поливав!!!
    Да ты уже продал страну и матть родную за кусок колбаски,иди улицу переиминовывай в Степана,это ваше,больше ничего не можете
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 18:08
    +2
    Товарищи оккупанты в ДыРе, пожалуйста выделите нам на сайт более умное животное, чем Maks7777. Оно совсем тупое. Даже ваши методички читать не может. Обизяно тупое
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 18:05
    +1
    Maks7777, 05.11.2020 18:03
    Ну молодец смотри и дальше вата тв шнырь
    Вот так и получается, что Петя воевал против граждан Раисси Болотова и Гиркина, которых ты звал с Витей Петуховичем Тому шо пидер
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 05.11.2020 18:04
    +2
    Maks7777, 05.11.2020 17:47
    Вата тв твоя любимая передача?
    Вата в тебе в голові макс.... і ти неодноразово довів це вже всім читачам цього сайту! Ви на пару з Тимофеюком боритесь за перше місце на звання «ордловський ватник року».... ти з тих людей які не знають що таке думати і напевно найбільше досягнення в твоєму житті спочиває в тому що ти навчився коменти писати...
    І так вже сталось що це стало твоєю роботою!!! За пару «равсських рублів» ти б і маму свою рідну тут брудом поливав!!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 18:03
    -7
    Frank Piter, 05.11.2020 18:00
    Заело. Наверное в методичке ничего не написало что насчет "своих" Гиркина и Болотова со срусскими паспортами кудахтать
    Ну молодец смотри и дальше вата тв шнырь
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.11.2020 18:02
    +3
    Maks7777, 05.11.2020 17:05
    А президента которого вы напрыгали а потом выбрали петрунчу руки жал русском президенту,что же вы патриоты выбрали его черти
    Ти на всі 100% загублений персонаж.
    Не знаю скільки тобі років, але якщо ти ще молодий, то співчуваю вже зпгубленому твому життю. Мозку в тебе нема, можливостей теж ніяких. От так і будеш все життя ніким.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 18:00
    +2
    Maks7777, 05.11.2020 17:47
    Вата тв твоя любимая передача?
    Заело. Наверное в методичке ничего не написало что насчет "своих" Гиркина и Болотова со срусскими паспортами кудахтать
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 17:47
    -3
    Frank Piter, 05.11.2020 17:29
    А что Гиркина и Болотова не было? Или они граждане Украины? Ублюдок, ну все же очевидно. "Ваши" даже паспортов Украины не имели
    Вата тв твоя любимая передача?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 05.11.2020 17:39
    +4
    Наприкінці 70-их в СРСР не було жодного тренера, який би в солодких снах не бачив у своїй команді форварда Карпат Степана Юрчишина. Запрошували в московський „Спартак”. А керманич „червоно-білих” Константін Бєсков, який поєднував посади головного тренера „Спартака” та збірної СРСР, викликав Степана і до табору головної команди країни, в складі якої той провів чотири матчі (проти команд НДР, Греції, Румунії та Фінляндії) і забив гол у ворота румунів. Інший легендарний російський тренер Всеволод Бобров робив усе, аби Юрчишин залишився в московському ЦСКА, в складі якого він провів півроку під час служби в армії. Навіть дружина Всеволода Михайловича вмовляла Степана залишитися в Білокам”яній, за що йому було обіцяно і офіцерські погони, і квартиру, і машину. Але щойно про це дізналася його мама, одразу приїхала і сказала: „Якщо залишишся в Москві, то ти мені більше не син...”.
    А Михалик і Тимощук скурвилися, хоча саме на їхній рідній Волині створили УПА.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 05.11.2020 17:37
    +7
    Про що цей михалик0В тут впарює? Про які вчинки і справи, і з яких критерій вАн0 особисто ототожнює патріотизм?
    Для мене ПАТРІОТ, це Вахтанг Кікабідзе, Заслужений Артист совка, коли залісся у 2008-му наЦрало в Грузії, послав на довжелезний х** всі совкові чини і реалії, на противагу іншому недогрузину грігорія лепселідзе(лепс), котрий х*йлу дупу і досі вилизує. Це паралель на вітчизнаних гнид на кшталт тимощука, михалика, раХицикого, юрана, ордеця, онопка, цимбаларя...
    На початку 90-хх, тоді топ-майстру, Ол.Михайличенку запропонували виступати за ерефію, при розвалі совка, то ВІН цих мокшадрочерів поставив на місце за 10сек., Фразою, що: Патріот Українець ніколи не прийме залісське недогромадянство.
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 05.11.2020 17:36
    -6
    Тарас прав на 100 %!!!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 17:29
    +4
    Maks7777, 05.11.2020 17:23
    Смотри вата тв ,почаще шнырь
    А что Гиркина и Болотова не было? Или они граждане Украины? Ублюдок, ну все же очевидно. "Ваши" даже паспортов Украины не имели
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 17:23
    -9
    Frank Piter, 05.11.2020 17:18
    В каких своих? Которых ты с Раисси позвал? Гиркина и КО? Это у тебя свои, ублюдок?
    Смотри вата тв ,почаще шнырь
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 17:18
    +6
    Maks7777, 05.11.2020 17:14
    Ты это о петрушке да он стрелял в своих 5 лет,сдал пол Украины
    В каких своих? Которых ты с Раисси позвал? Гиркина и КО? Это у тебя свои, ублюдок?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 17:16
    -10
    Leg҉e҉nd҉a, 05.11.2020 16:46
    Видно что у Тараса мозги есть,это галицкие перебежчики в вишиванках к немцам бегали и расстреливали своих,а теперь герои
    Перебежчики ,какие они герои они только улицу могут переиминовать в Васыля,и постомент Степану поставить ,больше ничего
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 17:14
    -11
    Сергей 1, 05.11.2020 17:09
    Тот, которого ты выбрал Президентом, стрелял в свой народ и подписал писульку про разрешение Раиссе ввести войска в Крым и на Донбасс, ублюдок.
    Ты это о петрушке да он стрелял в своих 5 лет,сдал пол Украины
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:11
    -3
    Золотые слова.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 05.11.2020 17:09
    +11
    Maks7777, 05.11.2020 17:05
    А президента которого вы напрыгали а потом выбрали петрунчу руки жал русском президенту,что же вы патриоты выбрали его черти
    Тот, которого ты выбрал Президентом, стрелял в свой народ и подписал писульку про разрешение Раиссе ввести войска в Крым и на Донбасс, ублюдок.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 05.11.2020 16:29
    +15
    Ну так..Патріотизм проявляється у виступах за мордорські клуби, і в постійному повторювані фрази «спорт вне политики» і «надо кормить семью».
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.11.2020 16:59
    +12
    Патріотизм-це коли показують хлопців в окопах на передовій, де половина розмовляє на українській, половина на російській і разом захищають Україну від срашистськоі сволоти.
    А ці всі михаліки-лайно
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 05.11.2020 17:09
    +11
    Maks7777, 05.11.2020 17:05
    А президента которого вы напрыгали а потом выбрали петрунчу руки жал русском президенту,что же вы патриоты выбрали его черти
    Тот, которого ты выбрал Президентом, стрелял в свой народ и подписал писульку про разрешение Раиссе ввести войска в Крым и на Донбасс, ублюдок.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.11.2020 17:05
    +8
    Leg҉e҉nd҉a, 05.11.2020 16:46
    Видно что у Тараса мозги есть,это галицкие перебежчики в вишиванках к немцам бегали и расстреливали своих,а теперь герои
    Ті перебіжчики або загинули, або втекли разом з німцями.
    І якщо на то пішло, то батько Януковича був перебіжчиком-поліцаєм, батько Медведчука теж був перебіжчиком-поліцаєм. І не в вишиванках вони ходили, а в поліцайській формі.
    Ссылка
    Miroslav Shcherbina
    online
      Miroslav Shcherbina, 05.11.2020 16:50
    +8
    И про "гандбольную сборную". Пояснюю ще одному "патріоту" із західняцьким прізвищем Зальцман. Не походження людини визначає ставлення до неї, а її вчинки. Я сам наполовину росіянин. Я нічого не маю проти тих росіян, які погодилися виступати за Україну, більше того, поважаю їх вибір, й буду вболівати за них. А мразі, які у розпал вторгнення окопалися в Москві, тримали там руку на яйцях у косоворотці й тепер розповідають нам про критерії патріотизму, то гниди кінчені, як й ті зальцмани, які цього не розуміють.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 05.11.2020 17:37
    +7
    Про що цей михалик0В тут впарює? Про які вчинки і справи, і з яких критерій вАн0 особисто ототожнює патріотизм?
    Для мене ПАТРІОТ, це Вахтанг Кікабідзе, Заслужений Артист совка, коли залісся у 2008-му наЦрало в Грузії, послав на довжелезний х** всі совкові чини і реалії, на противагу іншому недогрузину грігорія лепселідзе(лепс), котрий х*йлу дупу і досі вилизує. Це паралель на вітчизнаних гнид на кшталт тимощука, михалика, раХицикого, юрана, ордеця, онопка, цимбаларя...
    На початку 90-хх, тоді топ-майстру, Ол.Михайличенку запропонували виступати за ерефію, при розвалі совка, то ВІН цих мокшадрочерів поставив на місце за 10сек., Фразою, що: Патріот Українець ніколи не прийме залісське недогромадянство.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 05.11.2020 17:04
    +7
    sharapenkobrevno, 05.11.2020 16:55
    не пытайся оперировать такими терминами как бы..ло, ты даже не знаешь значения этого слова.
    Деб...л, хватит тут из себя интеллектуала строить. Ватничек на плечики, ушаночку на головку и бегом в сени срать
    Ссылка
    Miroslav Shcherbina
    online
      Miroslav Shcherbina, 05.11.2020 16:52
    +7
    Мразі ка цапські, своїх півтора мільйони власовців і есесовців у косовортках пачтітє мінутай малчанія, або всплакнітє, як ваш плєшивий фюрер на могилі російського фашиста Ільїна.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 05.11.2020 16:35
    +7
    Такие как Михалик тоже так рассуждали в начале 20-го века, потом в 33-м жрали своих детей
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 17:18
    +6
    Maks7777, 05.11.2020 17:14
    Ты это о петрушке да он стрелял в своих 5 лет,сдал пол Украины
    В каких своих? Которых ты с Раисси позвал? Гиркина и КО? Это у тебя свои, ублюдок?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 05.11.2020 16:44
    +5
    sharapenkobrevno, 05.11.2020 16:37
    главное оставаться человеком, а не б..длом в вышиванке.
    Донбасское бы...ло, вроде тебя, только в телогрейке ходит. Ну так исторически сложилось.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 05.11.2020 17:39
    +4
    Наприкінці 70-их в СРСР не було жодного тренера, який би в солодких снах не бачив у своїй команді форварда Карпат Степана Юрчишина. Запрошували в московський „Спартак”. А керманич „червоно-білих” Константін Бєсков, який поєднував посади головного тренера „Спартака” та збірної СРСР, викликав Степана і до табору головної команди країни, в складі якої той провів чотири матчі (проти команд НДР, Греції, Румунії та Фінляндії) і забив гол у ворота румунів. Інший легендарний російський тренер Всеволод Бобров робив усе, аби Юрчишин залишився в московському ЦСКА, в складі якого він провів півроку під час служби в армії. Навіть дружина Всеволода Михайловича вмовляла Степана залишитися в Білокам”яній, за що йому було обіцяно і офіцерські погони, і квартиру, і машину. Але щойно про це дізналася його мама, одразу приїхала і сказала: „Якщо залишишся в Москві, то ти мені більше не син...”.
    А Михалик і Тимощук скурвилися, хоча саме на їхній рідній Волині створили УПА.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 17:29
    +4
    Maks7777, 05.11.2020 17:23
    Смотри вата тв ,почаще шнырь
    А что Гиркина и Болотова не было? Или они граждане Украины? Ублюдок, ну все же очевидно. "Ваши" даже паспортов Украины не имели
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.11.2020 18:02
    +3
    Maks7777, 05.11.2020 17:05
    А президента которого вы напрыгали а потом выбрали петрунчу руки жал русском президенту,что же вы патриоты выбрали его черти
    Ти на всі 100% загублений персонаж.
    Не знаю скільки тобі років, але якщо ти ще молодий, то співчуваю вже зпгубленому твому життю. Мозку в тебе нема, можливостей теж ніяких. От так і будеш все життя ніким.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 05.11.2020 17:03
    +3
    Leg҉e҉nd҉a, 05.11.2020 16:46
    Видно что у Тараса мозги есть,это галицкие перебежчики в вишиванках к немцам бегали и расстреливали своих,а теперь герои
    Херои у ваты в 33 забирали последнее зерно и стреляли в спину в заградотрядах.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 18:08
    +2
    Товарищи оккупанты в ДыРе, пожалуйста выделите нам на сайт более умное животное, чем Maks7777. Оно совсем тупое. Даже ваши методички читать не может. Обизяно тупое
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 05.11.2020 18:04
    +2
    Maks7777, 05.11.2020 17:47
    Вата тв твоя любимая передача?
    Вата в тебе в голові макс.... і ти неодноразово довів це вже всім читачам цього сайту! Ви на пару з Тимофеюком боритесь за перше місце на звання «ордловський ватник року».... ти з тих людей які не знають що таке думати і напевно найбільше досягнення в твоєму житті спочиває в тому що ти навчився коменти писати...
    І так вже сталось що це стало твоєю роботою!!! За пару «равсських рублів» ти б і маму свою рідну тут брудом поливав!!!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 18:00
    +2
    Maks7777, 05.11.2020 17:47
    Вата тв твоя любимая передача?
    Заело. Наверное в методичке ничего не написало что насчет "своих" Гиркина и Болотова со срусскими паспортами кудахтать
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.11.2020 18:41
    +1
    Maks7777, 05.11.2020 18:10
    Да ты уже продал страну и матть родную за кусок колбаски,иди улицу переиминовывай в Степана,это ваше,больше ничего не можете
    Йолопе. Ти якщо щось таке ляпаєш, то хоч спробуй обгрунтувати.
    Кому українці продали краіну?
    От ви свій Лугандон спробували продати ПаРаші, але виявилося, що ій ви не потрібні. І зараз ви нікому не потрібні стали. Свою землю, Лугандон, ви розграбували, повідтискали, здали на металобрухт. А далі що?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 18:05
    +1
    Maks7777, 05.11.2020 18:03
    Ну молодец смотри и дальше вата тв шнырь
    Вот так и получается, что Петя воевал против граждан Раисси Болотова и Гиркина, которых ты звал с Витей Петуховичем Тому шо пидер
    Ссылка
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