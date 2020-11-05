Анатолий ЧАНЦЕВ: «Заря показывает атакующий футбол»

Бывший тренер луганской команды поделился ожиданиями от встречи с АЕКом

  • 05.11.2020 15:42
  • 283 просмотра
  • 1 комментарий
Анатолий ЧАНЦЕВ: «Заря показывает атакующий футбол»
© ФК Металлург Запорожье. Анатолий Чанцев

Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев поделился ожиданиями от поединка луганского клуба с АЕКом в Лиге Европы.

«Заря» показывает хороший атакующий футбол. И с «Лестером», и с «Брагой» они создавали много голевых моментов. Если бы они всех их реализовали, результаты были бы совсем другими.

Нужно поработать в обороне и разобраться, почему происходят такие грубые, элементарные ошибки. Уверен, с таким тренерским штабом они со всем разберутся.

Думаю, будет благоприятный для «Зари» счет», — считает Чанцев.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 05.11.2020 16:17
    0
    Хочет а Зарю? А его даже в ГФК Металлург не пригласили...
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 05.11.2020 16:17
    0
    Хочет а Зарю? А его даже в ГФК Металлург не пригласили...
    Ссылка
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