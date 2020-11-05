Анатолий ЧАНЦЕВ: «Заря показывает атакующий футбол»

Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев поделился ожиданиями от поединка луганского клуба с АЕКом в Лиге Европы.
«Заря» показывает хороший атакующий футбол. И с «Лестером», и с «Брагой» они создавали много голевых моментов. Если бы они всех их реализовали, результаты были бы совсем другими.
Нужно поработать в обороне и разобраться, почему происходят такие грубые, элементарные ошибки. Уверен, с таким тренерским штабом они со всем разберутся.
Думаю, будет благоприятный для «Зари» счет», — считает Чанцев.
Источник — Футбол 1/2/3
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