Илья БЛИЗНЮК: «Заре некуда отступать»

Специалист поделился ожиданиями от матча Лиги Европы

  • 05.11.2020 15:08
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  • 1 комментарий
Илья БЛИЗНЮК: «Заре некуда отступать»
© Footboom. Илья Близнюк

Известный украинский тренер Илья Близнюк поделился ожиданиями от поединка «Зари» с АЕКом в Лиге Европы.

— «Заря» и АЕК делят 3-4 места в группе G, не набрав после двух туров ни одного балла. Какое турнирное значение имеет их личная встреча?
— Отступать команде Виктора Скрипника уже некуда. Сейчас «Заре» нужно правильно рассчитать силы, набрать наконец-то первые очки, чтобы продолжить борьбу за выход из группы. Но я думаю, что «Заре» придется сложно, ведь АЕК — команда более техничная и опытная, и шансов на успех в перспективе имеет больше, чем луганчане.

— В среду, в преддверии матча с «Зарей» из процесса подготовки АЕКа выбыл главный тренер афинян Массимо Каррера, который из-за высокой температуры не вылетел с командой в Украину…
— Такое всегда негативно влияет на любую команду. Однако, уверен, АЕК успел подробно разобрать игру украинского коллектива и, учитывая свой немалый еврокубковый опыт, знает, как действовать в этом гостевом поединке. И все же… Надеюсь, что отсутствие наставника АЕКа на тренерской скамейке во время игры будет-таки на руку «Заре».

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Gregor
      Gregor, 05.11.2020 15:41
    0
    Удаче Заре!!!
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    Gregor
      Gregor, 05.11.2020 15:41
    0
    Удаче Заре!!!
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