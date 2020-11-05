Журналист: «Нет замены для Супряги. Это провал менеджмента Динамо»

Андрей Сенькив, один из ведущих шоу ТаТоТаке, считает, что форвард «Динамо» Владислав Супряга показывает слабый футбол, а руководство киевлян не смогло обеспечить наставника альтернативами.
«Он не забивает уже 8 матчей. Луческу спрашивали, почему играет Владислав, а не кто-то другой. Луческу сказал, что вариантов других нет. И это полный провал менеджмента «Динамо». Отпустили Кравца, на Русина не рассчитывают, а Беседин дисквалифицирован. У Супряги стало намного меньше моментов, чем на старте сезона».
«Говорят, что ему нужны свободные зоны, чтобы врываться, но если у него только одно качество хорошее, то это не сильный футболист», - сказал Сенькив.
В скором времени в игру должен вернуться нападающий Артем Беседин, который отбыл дисквалификацию и тренируется с командой.
Источник — ТаТоТаке
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И скорость пропала
А хто це? Мабуть класний фахівець з менеджменту?
Керівництво "шоу ТаТоТаке" не змогло забезпечити шоу алтернативами журналісту.
Тому і слабке шоу.
Не хватает только его прикрепленного фото в деловом свитере и картузе
А если серьезно, с каких пор просто журналистов начали называть экспертами?
И скорость пропала
Не хватает только его прикрепленного фото в деловом свитере и картузе
А если серьезно, с каких пор просто журналистов начали называть экспертами?
А хто це? Мабуть класний фахівець з менеджменту?
Керівництво "шоу ТаТоТаке" не змогло забезпечити шоу алтернативами журналісту.
Тому і слабке шоу.
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