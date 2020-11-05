Журналист: «Нет замены для Супряги. Это провал менеджмента Динамо»

Эксперт оценил игру форварда и работу клуба

  • 05.11.2020 14:29
  • 4197 просмотров
  • 15 комментариев
Журналист: «Нет замены для Супряги. Это провал менеджмента Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Андрей Сенькив, один из ведущих шоу ТаТоТаке, считает, что форвард «Динамо» Владислав Супряга показывает слабый футбол, а руководство киевлян не смогло обеспечить наставника альтернативами.

«Он не забивает уже 8 матчей. Луческу спрашивали, почему играет Владислав, а не кто-то другой. Луческу сказал, что вариантов других нет. И это полный провал менеджмента «Динамо». Отпустили Кравца, на Русина не рассчитывают, а Беседин дисквалифицирован. У Супряги стало намного меньше моментов, чем на старте сезона».

«Говорят, что ему нужны свободные зоны, чтобы врываться, но если у него только одно качество хорошее, то это не сильный футболист», - сказал Сенькив.

В скором времени в игру должен вернуться нападающий Артем Беседин, который отбыл дисквалификацию и тренируется с командой.

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Источник — ТаТоТаке

(25 голосов)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 05.11.2020 15:42
    0
    та че мелочится то, просто нужно признать что Супряга пока, это уровень середняка УПЛ. Играл бы и дальше в Днепре.
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    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 15:40
    0
    Серега Чичирко, 05.11.2020 14:39
    надо было за 10лям продавать его, взяли бы атлета темнокожего и команду еще бы год содержали
    Еще и Супрягу продали)) и Нападача нет вообще)) то их 7 человек то 0))) из огня да в полымя)))
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.11.2020 15:37
    0
    Ivan_33Ob, 05.11.2020 14:36
    Вербич, он лучше моменты реализовувает, техника не хуже, добротный удар, классно спиной играет. Я не знаю чего они еще с Супрягой панькаються, парень дубовый, а Вербича куда не поставь он остроту дает.
    Просто Супряга после лч будет стоить 50млн так как он намного лучше Холанда. Это по версии местных экспертов
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 15:33
    +1
    Для того, чтобы Супряга забивал на него должна играть вся команда, как было в Днепре или как на Мораеса в прошлом году играл Шахтер. Кстати в Динамо Мораес редко забивал. На него в Динамо тоже команда не играла.
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 05.11.2020 15:14
    -1
    Сейчас можно только порадоваться за Болонью. Сэкономили себе кучу денег.
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 05.11.2020 15:13
    -1
    Какой ещё Беседин? Лучше бы Сашу Филиппова подписали.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.11.2020 14:56
    +1
    Мне кажется у него лишний вес.
    И скорость пропала
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    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 14:56
    +2
    Не всей планете Земля не нашлось нападающего уровня Мбокани или как Бангура. Суркис пригласил нормального тренера, а денег на трансферы зажал. Реально, будь у нас нормальный форвард, а не Супряга, вчера в матче с Барселоной, можно было брать какие то очки...
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 05.11.2020 14:45
    0
    "Андрій Сеньків, один з журналістів шоу ТаТоТаке, вважає...."
    А хто це? Мабуть класний фахівець з менеджменту?
    Керівництво "шоу ТаТоТаке" не змогло забезпечити шоу алтернативами журналісту.
    Тому і слабке шоу.
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    Analitik_s_divana
      Analitik_s_divana, 05.11.2020 14:41
    0
    Дедовом*
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    Analitik_s_divana
      Analitik_s_divana, 05.11.2020 14:41
    +1
    Эксперт Сенькив))
    Не хватает только его прикрепленного фото в деловом свитере и картузе
    А если серьезно, с каких пор просто журналистов начали называть экспертами?
    Ссылка
    Серега Чичирко
      Серега Чичирко, 05.11.2020 14:39
    0
    надо было за 10лям продавать его, взяли бы атлета темнокожего и команду еще бы год содержали
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 14:37
    -2
    Супруга это плуг полный,за какие заслуги его в сборную,царь Селёзнёв с села и то намного лучше ,даже в его возрасте
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 05.11.2020 14:36
    -2
    Не понял, а чо все гранды мира больше не хотят его покупать?
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    Ivan_33Ob
    online
      Ivan_33Ob, 05.11.2020 14:36
    +8
    Вербич, он лучше моменты реализовувает, техника не хуже, добротный удар, классно спиной играет. Я не знаю чего они еще с Супрягой панькаються, парень дубовый, а Вербича куда не поставь он остроту дает.
    Ссылка
    Ivan_33Ob
      Ivan_33Ob, 05.11.2020 14:36
    +8
    Вербич, он лучше моменты реализовувает, техника не хуже, добротный удар, классно спиной играет. Я не знаю чего они еще с Супрягой панькаються, парень дубовый, а Вербича куда не поставь он остроту дает.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 14:56
    +2
    Не всей планете Земля не нашлось нападающего уровня Мбокани или как Бангура. Суркис пригласил нормального тренера, а денег на трансферы зажал. Реально, будь у нас нормальный форвард, а не Супряга, вчера в матче с Барселоной, можно было брать какие то очки...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 15:33
    +1
    Для того, чтобы Супряга забивал на него должна играть вся команда, как было в Днепре или как на Мораеса в прошлом году играл Шахтер. Кстати в Динамо Мораес редко забивал. На него в Динамо тоже команда не играла.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.11.2020 14:56
    +1
    Мне кажется у него лишний вес.
    И скорость пропала
    Ссылка
    Analitik_s_divana
      Analitik_s_divana, 05.11.2020 14:41
    +1
    Эксперт Сенькив))
    Не хватает только его прикрепленного фото в деловом свитере и картузе
    А если серьезно, с каких пор просто журналистов начали называть экспертами?
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 05.11.2020 15:42
    0
    та че мелочится то, просто нужно признать что Супряга пока, это уровень середняка УПЛ. Играл бы и дальше в Днепре.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 15:40
    0
    Серега Чичирко, 05.11.2020 14:39
    надо было за 10лям продавать его, взяли бы атлета темнокожего и команду еще бы год содержали
    Еще и Супрягу продали)) и Нападача нет вообще)) то их 7 человек то 0))) из огня да в полымя)))
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.11.2020 15:37
    0
    Ivan_33Ob, 05.11.2020 14:36
    Вербич, он лучше моменты реализовувает, техника не хуже, добротный удар, классно спиной играет. Я не знаю чего они еще с Супрягой панькаються, парень дубовый, а Вербича куда не поставь он остроту дает.
    Просто Супряга после лч будет стоить 50млн так как он намного лучше Холанда. Это по версии местных экспертов
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 05.11.2020 14:45
    0
    "Андрій Сеньків, один з журналістів шоу ТаТоТаке, вважає...."
    А хто це? Мабуть класний фахівець з менеджменту?
    Керівництво "шоу ТаТоТаке" не змогло забезпечити шоу алтернативами журналісту.
    Тому і слабке шоу.
    Ссылка
    Analitik_s_divana
      Analitik_s_divana, 05.11.2020 14:41
    0
    Дедовом*
    Ссылка
    Серега Чичирко
      Серега Чичирко, 05.11.2020 14:39
    0
    надо было за 10лям продавать его, взяли бы атлета темнокожего и команду еще бы год содержали
    Ссылка
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