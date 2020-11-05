Стало известно, в какой форме Заря сыграет против АЕКа

Луганская «Заря» выйдет на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против АЕКа в домашнем комплекте игровой формы.



Греческий клуб сыграет в гостевом комплекте, где черный цвет преобладает над желтым.



Игра начнется в 22:00 и пройдет на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье.