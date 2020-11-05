Рафаэль НАДАЛЬ: «Если я выиграл 1000 матчей, то я очень старый теннисист»

Второй номер мирового рейтинге – о юбилейной победе

  • 05.11.2020 13:12
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Если я выиграл 1000 матчей, то я очень старый теннисист»
© ATP. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал 1000-ю победу в карьере, которую он добыл в матче против Фелисиано Лопеса на Мастерсе в Париже.  
 
«Если я выиграл столько матчей, что ж, это значит, что я старый (смеется). Конечно, я горжусь таким достижением, но единственный отрицательный момент, о котором он свидетельствует, – это твой возраст, если у тебя 1000 побед, значит, ты очень старый теннисист.
 
На самом деле это значит, что я очень долго хорошо играл, потому что для того, чтобы достичь такой цифры, я должен был много лет отлично выступать. Это именно то, что меня радует. Я могу только поблагодарить всех тех, кто помог мне достичь этого. Это особенный момент, особенная цифра. Я горжусь многими вещами, в моей карьере были испытания, были травмы, но я сохранял страсть к игре и был настроен продолжать, я мог со смирением принимать тот факт, что что-то происходит не так, как я того ожидал.
 
Поединок против Лопеса начался настолько плохо, насколько возможно. Было трудно находиться под давлением на протяжении всей игры. Я доволен, что все-таки нашел способ выиграть», – сказал 34-летний Надаль.

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Источник — Большой теннис Украины

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