ТаТоТаке. Такого беспомощного Шахтера не было никогда в истории

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив снимают шляпу перед «Динамо» - бой «Барселоне» впечатляет. И одновременно разваливают «Шахтер» - такой беспомощности не было никогда в истории.



Кроме того в выпуске - позор и грязь «Арендуполя», рейтинг англоязычных украинских тренеров и крутых стадионов Первой и Второй лиги. Полетели!

00.00 Анонс

1.29 Лучший матч Луческу

4.20 Фол Попова на Месси - абсурд

4.48 Барса сама остановилась

6.02 Жаль, что в Динамо нет Мбокани

7.32 Куман - ведущий ТаТоТаке

8.23 Скриньте: Динамо рвало Барселону

9.01 Опять ошибка Попова

9.22 Реализация Динамо - ужас

10.23 Супряга - не футболист

11.35 Нещерет - лучший вратарь Лиги чемпионов

13.14 Бойко надо выгонять с Динамо

14.09 Динамо иначе не могло забить

15.07 Динамо играло без давления. Это топ!

15.50 Спиваковский разносит неадекватов

17.08 Сенькив не понимает Каштру

18.28 Тактические премудрости, а не просто эмоции

21.55 Почему Плеа круче Тайсона

23.15 Шахтер - это бесхребетность

24.37 Почему Спиваковский - уникум

25.08 Шахтер не мог спасти никто

26.50 А Бондарь что?

28.30 Шахтер теперь продаст лидеров?

30.08 Сенсационная версия причины поражения Шахтера!

31.08 Разваливаем Арендуполь. это мерзость

35.00 Рейтинг стадионов первой и второй лиги

37.44 Перспективные укртренеры. Спойлер: их нет

39.30 Ставка от Сенькива: на Оболонь!

40.08 Прощание

40.46 Бекстейдж