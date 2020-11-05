ТаТоТаке. Такого беспомощного Шахтера не было никогда в истории

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив снимают шляпу перед «Динамо» - бой «Барселоне» впечатляет. И одновременно разваливают «Шахтер» - такой беспомощности не было никогда в истории.
Кроме того в выпуске - позор и грязь «Арендуполя», рейтинг англоязычных украинских тренеров и крутых стадионов Первой и Второй лиги. Полетели!
00.00 Анонс
1.29 Лучший матч Луческу
4.20 Фол Попова на Месси - абсурд
4.48 Барса сама остановилась
6.02 Жаль, что в Динамо нет Мбокани
7.32 Куман - ведущий ТаТоТаке
8.23 Скриньте: Динамо рвало Барселону
9.01 Опять ошибка Попова
9.22 Реализация Динамо - ужас
10.23 Супряга - не футболист
11.35 Нещерет - лучший вратарь Лиги чемпионов
13.14 Бойко надо выгонять с Динамо
14.09 Динамо иначе не могло забить
15.07 Динамо играло без давления. Это топ!
15.50 Спиваковский разносит неадекватов
17.08 Сенькив не понимает Каштру
18.28 Тактические премудрости, а не просто эмоции
21.55 Почему Плеа круче Тайсона
23.15 Шахтер - это бесхребетность
24.37 Почему Спиваковский - уникум
25.08 Шахтер не мог спасти никто
26.50 А Бондарь что?
28.30 Шахтер теперь продаст лидеров?
30.08 Сенсационная версия причины поражения Шахтера!
31.08 Разваливаем Арендуполь. это мерзость
35.00 Рейтинг стадионов первой и второй лиги
37.44 Перспективные укртренеры. Спойлер: их нет
39.30 Ставка от Сенькива: на Оболонь!
40.08 Прощание
40.46 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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