Динамо и Барселона провели рекордный матч

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20 (1:2), которая прошла на «Камп Ноу», стала для «Динамо» рекордным, 11-м поединком с одним соперником - «Барселоной».

Первое противостояние команд состоялось в 1991 году, в рамках 1/4 финала Кубка обладателей Кубков, и завершилось общей победой каталонцев (3:2 в Киеве и 1:1 в Барселоне). Всего из 11-ти матчей, учитывая сегодняшний, динамовцы праздновали победу в трех, однажды была зафиксирована ничья, а «Барселона» оказалась сильнее в семи встречах (разница мячей 16:20 в пользу «блаугранас»).

Совсем скоро, 24 ноября, «Динамо» и «Барселона» сойдутся в своем 12-м еврокубковом поединке - уже на НСК «Олимпийский».

По 10 матчей в еврокубках команда провела с турецким «Бешикташем», немецкой «Баварией» и испанским «Реалом».