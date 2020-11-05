Динамо и Барселона провели рекордный матч

Киевская команда чаще всего встречалась с каталонским клубом

  • 05.11.2020 05:11
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Динамо и Барселона провели рекордный матч
© ФК Динамо Киев

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20 (1:2), которая прошла на «Камп Ноу», стала для «Динамо» рекордным, 11-м поединком с одним соперником - «Барселоной».

Первое противостояние команд состоялось в 1991 году, в рамках 1/4 финала Кубка обладателей Кубков, и завершилось общей победой каталонцев (3:2 в Киеве и 1:1 в Барселоне). Всего из 11-ти матчей, учитывая сегодняшний, динамовцы праздновали победу в трех, однажды была зафиксирована ничья, а «Барселона» оказалась сильнее в семи встречах (разница мячей 16:20 в пользу «блаугранас»).

Совсем скоро, 24 ноября, «Динамо» и «Барселона» сойдутся в своем 12-м еврокубковом поединке - уже на НСК «Олимпийский».

По 10 матчей в еврокубках команда провела с турецким «Бешикташем», немецкой «Баварией» и испанским «Реалом».

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Источник — ФК Динамо Киев

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