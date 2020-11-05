Сергей СЕМАК: «Мы разочарованы ничьей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ничьей с «Лацио» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Наши домашние матчи чем-то похожи: оба раза мы пропустили в концовке, а это привело к разочаровывающему результату. Очень жаль, что не смогли реализовать отличный момент во втором тайме — вполне могли увеличивать преимущество и доводить до победы. По этой причине, а также потому, что «Зенит» вел игру большую часть времени, мы и разочарованы ничьей», — отметил Семак.