Сергей СЕМАК: «Мы разочарованы ничьей»

Наставник «Зенита» подвел итоги встречи с «Лацио» (1:1)

  • 05.11.2020 04:54
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Сергей СЕМАК: «Мы разочарованы ничьей»
© ФК Зенит. Сергей Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ничьей с «Лацио» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Наши домашние матчи чем-то похожи: оба раза мы пропустили в концовке, а это привело к разочаровывающему результату. Очень жаль, что не смогли реализовать отличный момент во втором тайме — вполне могли увеличивать преимущество и доводить до победы. По этой причине, а также потому, что «Зенит» вел игру большую часть времени, мы и разочарованы ничьей», — отметил Семак.

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Источник — УЕФА

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