Сергей СЕМАК: «Мы разочарованы ничьей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ничьей с «Лацио» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Наши домашние матчи чем-то похожи: оба раза мы пропустили в концовке, а это привело к разочаровывающему результату. Очень жаль, что не смогли реализовать отличный момент во втором тайме — вполне могли увеличивать преимущество и доводить до победы. По этой причине, а также потому, что «Зенит» вел игру большую часть времени, мы и разочарованы ничьей», — отметил Семак.
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Источник — УЕФА
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