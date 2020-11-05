Рустам ХУДЖАМОВ: «Все думали, что будет избиение детей»

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов подвел итоги победы «Барселоны» над киевским «Динамо» (2:1) в Лиге чемпионов.

«Как оптимист, я увидел то, на что надеялся. Игра оставляет надежду на то, что все будет хорошо в следующих матчах. Порадовало, что после пропущенного гола ребята не опустили руки. Все думали, что будет избиение детей. Мы увидели, что можно играть. У «Барселоны» были зоны за спинами, столько выходов один на один...

Видим, как себя проявил Нещерет. Абсолютно справился, хоть я и боялся перед игрой. Линия обороны трещала по швам, но он справился. Он вышел расслабленный, понимая, что это — «Барселона», и его ошибки фатальными не станут. Главное, что после таких матчей его могут перехвалить. В этой ситуации мы видим перспективы и его талант, но своим вниманием мы можем сломать его. Не все футболисты выдерживают», — отметил Худжамов.