ВИДЕО. Упущенные шансы. Динамо могло забивать Барсе намного больше

Киевляне вполне могли оформить минимум 2 гола

  • 05.11.2020 00:10
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ВИДЕО. Упущенные шансы. Динамо могло забивать Барсе намного больше
© fcdynamo.kiev.ua

Несмотря на ослабленный состав, «Динамо» Киев в выездном матче Лиги чемпионов против «Барселоны» имело более чем достаточно моментов, чтобы огорчить соперника.

Особенно во втором тайме.

К счастью, Виктор Цыганков в итоге забил, но до этого гости не использовали много моментов и вполне могли рассчитывать минимум на 1 очко. Киевляне уступили 1:2.

Сперва свой шанс не использовал Цыганков, у которого был выход один на один. Тут же рефери отменили гол Томаша Кендзеры.

Далее выход один на один имел Владислав Супряга - снова на высоте оказался вратарь Марк-Андре тер Штеген.

Еще один выход имел Цыганков. С тем же результатом

 

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Источник — Sport.ua

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