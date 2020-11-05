ВИДЕО. Упущенные шансы. Динамо могло забивать Барсе намного больше

Несмотря на ослабленный состав, «Динамо» Киев в выездном матче Лиги чемпионов против «Барселоны» имело более чем достаточно моментов, чтобы огорчить соперника.
Особенно во втором тайме.
К счастью, Виктор Цыганков в итоге забил, но до этого гости не использовали много моментов и вполне могли рассчитывать минимум на 1 очко. Киевляне уступили 1:2.
Сперва свой шанс не использовал Цыганков, у которого был выход один на один. Тут же рефери отменили гол Томаша Кендзеры.
Далее выход один на один имел Владислав Супряга - снова на высоте оказался вратарь Марк-Андре тер Штеген.
Еще один выход имел Цыганков. С тем же результатом
Источник — Sport.ua
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