В четверг, 5-го ноября, состоится поединок Лиги Европы «Заря» — АЕК.
Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Заря» — АЕК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы.
В прямом эфире матч «Заря» — АЕК покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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