ВИДЕО. А где защитники? Как МЮ забыл про оборону и пропустил гол

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Башакшехир» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Первый гол турецкой команды можно назвать курьезным, когда вся английская команда пошла на подачу углового и решила вообще не возвращаться в оборону.

Это позволило опытному форварду Демба Ба реализовать выход один на один.