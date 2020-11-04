ВИДЕО. А где защитники? Как МЮ забыл про оборону и пропустил гол

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Башакшехир» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
Первый гол турецкой команды можно назвать курьезным, когда вся английская команда пошла на подачу углового и решила вообще не возвращаться в оборону.
Это позволило опытному форварду Демба Ба реализовать выход один на один.
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Источник — Sport.ua
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