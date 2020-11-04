ВИДЕО. А где защитники? Как МЮ забыл про оборону и пропустил гол

Все ушли на угловой и решили не помогать вратарю

  • 04.11.2020 22:52
  • 1604 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. А где защитники? Как МЮ забыл про оборону и пропустил гол
© Skysports.com

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Башакшехир» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Первый гол турецкой команды можно назвать курьезным, когда вся английская команда пошла на подачу углового и решила вообще не возвращаться в оборону.

Это позволило опытному форварду Демба Ба реализовать выход один на один.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    ajvanavs
      ajvanavs, 04.11.2020 23:07
    +2
    RoNIkyo, 04.11.2020 23:01
    А почему это не оффсайд? Только не орите, а скиньте правила. Или напишите
    Если в момент передачи игрок, который принимает мяч, находится до центральной линии, то вне игры нет.
    Ссылка
    dimonchik22
      dimonchik22, 04.11.2020 23:06
    +2
    RoNIkyo, 04.11.2020 23:01
    А почему это не оффсайд? Только не орите, а скиньте правила. Или напишите
    Офсайд фиксируется на чужой половине поля.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 04.11.2020 23:01
    0
    А почему это не оффсайд? Только не орите, а скиньте правила. Или напишите
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 04.11.2020 23:07
    +2
    RoNIkyo, 04.11.2020 23:01
    А почему это не оффсайд? Только не орите, а скиньте правила. Или напишите
    Если в момент передачи игрок, который принимает мяч, находится до центральной линии, то вне игры нет.
    Ссылка
    dimonchik22
      dimonchik22, 04.11.2020 23:06
    +2
    RoNIkyo, 04.11.2020 23:01
    А почему это не оффсайд? Только не орите, а скиньте правила. Или напишите
    Офсайд фиксируется на чужой половине поля.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 04.11.2020 23:01
    0
    А почему это не оффсайд? Только не орите, а скиньте правила. Или напишите
    Ссылка
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