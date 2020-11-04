Элина СВИТОЛИНА: «Даже не рассматриваю вариант идти в политику»

Спортсменка сейчас не готова быть в политике

  • 04.11.2020 22:45
  • 589 просмотров
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Даже не рассматриваю вариант идти в политику»
© tennismajors.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина признала, что мало времени проводит в стране и не готова идти в политику.

— Сейчас модно политикой заниматься — вас туда никто не зовет?

— Меня спрашивают, но я, если честно, на данный момент сложно что-то говорить, ведь я не живу в Украине, не имею полной картины происходящего здесь. Поэтому на данный момент даже не рассматриваю такой вариант. Я считаю, что люди, которые занимаются политикой, должны жить в Украине, должны знать, что происходит здесь, как все устроено. Я уехала, когда мне было 14−15 лет и не имею вообще никакого представления.

— Но вас звали, наверное, в какую-то партию?

— Нет, меня не звали, но меня иногда подкалывают, что мне нужно пойти в политику. И знаю, что многие спортсмены пошли. Прямых приглашений у меня не было.

— Насколько вы подробно следите за событиями в Украине — за политикой, чем-то еще?

— Я смотрю интервью разных политиков, мне интересно, что происходит, особенно в последнее время, когда президентом выбрали [Владимира] Зеленского. Потому что все-таки у нас сложилась интересная ситуация.

Но это на низком уровне, я бы сказала, и даже не хочу туда влазить, потому что знаю, что там очень много разных моментов, которые происходят… Для меня политика — это какая-то опасность, я бы сказала.

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Источник — Новое время

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.11.2020 23:01
    0
    Тут она не права. Запросто можно идти в депутаты, и сразу в Верховный совет. и возглавить там бюджетный комитет, был там недавно один клоун с фамилией павелка, и ничего, справлялся. Светолина деньги считать умеет, чего еще надо для полного счастья?
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 04.11.2020 22:59
    0
    +++Молодець Гарно відповіла й правильно каже!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.11.2020 23:01
    0
    Тут она не права. Запросто можно идти в депутаты, и сразу в Верховный совет. и возглавить там бюджетный комитет, был там недавно один клоун с фамилией павелка, и ничего, справлялся. Светолина деньги считать умеет, чего еще надо для полного счастья?
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 04.11.2020 22:59
    0
    +++Молодець Гарно відповіла й правильно каже!
    Ссылка
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