Элина СВИТОЛИНА: «Даже не рассматриваю вариант идти в политику»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина признала, что мало времени проводит в стране и не готова идти в политику.
— Сейчас модно политикой заниматься — вас туда никто не зовет?
— Меня спрашивают, но я, если честно, на данный момент сложно что-то говорить, ведь я не живу в Украине, не имею полной картины происходящего здесь. Поэтому на данный момент даже не рассматриваю такой вариант. Я считаю, что люди, которые занимаются политикой, должны жить в Украине, должны знать, что происходит здесь, как все устроено. Я уехала, когда мне было 14−15 лет и не имею вообще никакого представления.
— Но вас звали, наверное, в какую-то партию?
— Нет, меня не звали, но меня иногда подкалывают, что мне нужно пойти в политику. И знаю, что многие спортсмены пошли. Прямых приглашений у меня не было.
— Насколько вы подробно следите за событиями в Украине — за политикой, чем-то еще?
— Я смотрю интервью разных политиков, мне интересно, что происходит, особенно в последнее время, когда президентом выбрали [Владимира] Зеленского. Потому что все-таки у нас сложилась интересная ситуация.
Но это на низком уровне, я бы сказала, и даже не хочу туда влазить, потому что знаю, что там очень много разных моментов, которые происходят… Для меня политика — это какая-то опасность, я бы сказала.
Источник — Новое время
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