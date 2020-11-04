Нещерет и еще три игрока Динамо дебютировали в группе Лиги чемпионов

Четыре футболиста ранее еще не играли на таком уровне

  • 04.11.2020 22:11
  • 1798 просмотров
  • 3 комментария
Нещерет и еще три игрока Динамо дебютировали в группе Лиги чемпионов
© fcdynamo.kiev.ua. Руслан Нещерет

«Динамо» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде играет с «Барселоной».

Для вратаря Руслана Нещерета, защитника Артема Шабанова, а также хавбеков Александра Андриевского и Владимира Шепелева, которые вышли в основном составе, это дебют на уровне группы Лиги чемпионов.

В конце минувшей недели 18-летний Нещерет дебютировал в составе первой команды киевлян в УПЛ.

Такая ситуация связана с коронавирусом - многие игроки основы заболели и не могут помочь «Динамо». Кроме того, не смог сыграть дисквалифицированный Сергей Сидорчук, которого меняет Андриевский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Shvabryk
    online
      Shvabryk, 04.11.2020 22:52
    0
    Все, поняв, туплю)))
    Ссылка
    Shvabryk
    online
      Shvabryk, 04.11.2020 22:51
    0
    А Кендзера?!
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 04.11.2020 22:49
    0
    Охуенен вратарь будущее однозначно
    Ссылка
    Shvabryk
    online
      Shvabryk, 04.11.2020 22:52
    0
    Все, поняв, туплю)))
    Ссылка
    Shvabryk
    online
      Shvabryk, 04.11.2020 22:51
    0
    А Кендзера?!
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 04.11.2020 22:49
    0
    Охуенен вратарь будущее однозначно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности