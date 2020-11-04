Нещерет и еще три игрока Динамо дебютировали в группе Лиги чемпионов

«Динамо» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде играет с «Барселоной».

Для вратаря Руслана Нещерета, защитника Артема Шабанова, а также хавбеков Александра Андриевского и Владимира Шепелева, которые вышли в основном составе, это дебют на уровне группы Лиги чемпионов.

В конце минувшей недели 18-летний Нещерет дебютировал в составе первой команды киевлян в УПЛ.

Такая ситуация связана с коронавирусом - многие игроки основы заболели и не могут помочь «Динамо». Кроме того, не смог сыграть дисквалифицированный Сергей Сидорчук, которого меняет Андриевский.