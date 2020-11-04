Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Нужно обыграть Зарю, чтобы сохранять шансы»

Украинский защитник АЕКа прокомментировал матч Лиги Европы

  • 04.11.2020 21:35
  • 863 просмотра
  • 5 комментариев
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Нужно обыграть Зарю, чтобы сохранять шансы»
© twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зари».

«Команды дважды проиграли и оказалась в одинаковой ситуации в группе. Жду сложный матч. Уверен, обе команды попробуют показать лучший футбол, но для нас это самый важный поединок в группе».

«Знаю многих игроков «Зари», играл против некоторых из них. Самого опасного футболиста выделять не буду».

«У нас были тяжелые матчи против «Лестера» и «Браги», результаты негативные. А потому нужно побеждать завтра, чтобы сохранить шансы на выход из группы», - сказал Чигринский.

Матч пройдет в четверг, старт в 22:00.

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Источник — ФК АЕК

(6 голосов)

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Комментарии
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 04.11.2020 22:51
    0
    Сразу видно от куда " Патриот своей страны" его что кто то заставлял это говорить?
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    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 04.11.2020 21:46
    -2
    вот сепар, наших хочет побьедить
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 21:43
    0
    Не, Заре нужна победа.
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    Barsa
    online
      Barsa, 04.11.2020 21:42
    +1
    Заря только победа!Верим в команду!
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 04.11.2020 21:39
    +2
    Хорошей игры тебе Дмитрий! Но удачи и победы Заре!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 04.11.2020 21:39
    +2
    Хорошей игры тебе Дмитрий! Но удачи и победы Заре!
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 04.11.2020 21:42
    +1
    Заря только победа!Верим в команду!
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 04.11.2020 22:51
    0
    Сразу видно от куда " Патриот своей страны" его что кто то заставлял это говорить?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 21:43
    0
    Не, Заре нужна победа.
    Ссылка
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