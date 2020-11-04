Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Нужно обыграть Зарю, чтобы сохранять шансы»

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зари».

«Команды дважды проиграли и оказалась в одинаковой ситуации в группе. Жду сложный матч. Уверен, обе команды попробуют показать лучший футбол, но для нас это самый важный поединок в группе».

«Знаю многих игроков «Зари», играл против некоторых из них. Самого опасного футболиста выделять не буду».

«У нас были тяжелые матчи против «Лестера» и «Браги», результаты негативные. А потому нужно побеждать завтра, чтобы сохранить шансы на выход из группы», - сказал Чигринский.

Матч пройдет в четверг, старт в 22:00.