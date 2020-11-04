ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября

В четверг, 5 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:55. Рома - Клуж 1,34 - 5,45 - 9,15
19:55. Риека - Наполи 14,25 - 6,65 - 1,27
19:55. Лудогорец - Тоттенхэм 8,25 - 5,65 - 1,37
22:00. Арсенал - Мольде 1,34 - 6,05 - 9,35
22:00. Бенфика - Глазго 1,94 - 3,65 - 3,95
22:00. Реал Сосьедад - АЗ 1,59 - 5,05 - 9,95
22:00. Лестер - Брага 1,84 - 3,75 - 4,55
22:00. Заря - АЕК 2,84 - 3,25 - 2,65
22:00. Милан -Лилль 1,74 - 3,75 - 4,85
22:00. Црвена Звезда - Гент 1,74 - 4,15 - 4,35
Виталий Петровский, Sport.ua
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