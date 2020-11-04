Истанбул – Манчестер Юнайтед. Известны стартовые составы

Сегодня, 4 ноября «Манчестер Юнайтед» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Истанбул Башакшехиром». Начало матча – в 19:55 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Истанбул Башакшехир»: Гюнок — Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Болинголи — Алексич, Кахведжи, Эзкан — Тюрюч, Вишча, Ба.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон — Ван-Биссака, Магуайр, Туанзебе, Шоу — Мата, ван де Беек, Матич, — Бруну Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль.
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Источник — УЕФА
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