Махарадзе и Громов возобновили тренировки с Зарей

Луганская «Заря» официально сообщила о том, что два игрока, вратарь Заури Махарадзе и полузащитник Артем Громов, восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе.
Махарадзе получил травму еще в июле, и не был включен в заявку команды на сезон в УПЛ. Громов не играл с 4 октября. На его счету в нынешнем сезоне 2 гола в 5 матчах за «Зарю».
Напомним, завтра, 5 ноября, «Заря» в третьем туре Лиги Европы примет АЕК.
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Источник — Twitter
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