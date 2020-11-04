Вячеслав Шарпар покинул Ригу

Украинский хавбек стал свободным агентом

  • 04.11.2020 18:20
  • 746 просмотров
  • 0 комментариев
Вячеслав Шарпар покинул Ригу
© ФК Рига. Вячеслав Шарпар

ФК «Рига» сообщил о том, что украинский полузащитник Вячеслав Шарпар покинул клуб. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Шарпар выступал за «Ригу» с июля 2019 года. За это время он провел за клуб 31 матч, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. В 2019 году он стал с клубом чемпионом Латвии.

«Спасибо президенту, руководству клуба и всему коллективу за прекрасные условия для команды. Сила этой команды была в коллективе. Не было звезд, каждый мог заменить каждого, и наша игра не менялась. 

«Рига» всегда старается играть в свой футбол вне зависимости от соперника. Желаю команде терпения, удачи, спортивных успехов в решении всех задач. Желаю клубу и дальше расти и достигать новых высот. Спасибо за все! Удачи!», - заявил 33-летний хавбек.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рига

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности