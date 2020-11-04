Вячеслав Шарпар покинул Ригу

ФК «Рига» сообщил о том, что украинский полузащитник Вячеслав Шарпар покинул клуб. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Шарпар выступал за «Ригу» с июля 2019 года. За это время он провел за клуб 31 матч, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. В 2019 году он стал с клубом чемпионом Латвии.

«Спасибо президенту, руководству клуба и всему коллективу за прекрасные условия для команды. Сила этой команды была в коллективе. Не было звезд, каждый мог заменить каждого, и наша игра не менялась.

«Рига» всегда старается играть в свой футбол вне зависимости от соперника. Желаю команде терпения, удачи, спортивных успехов в решении всех задач. Желаю клубу и дальше расти и достигать новых высот. Спасибо за все! Удачи!», - заявил 33-летний хавбек.