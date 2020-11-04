Йожеф САБО: «Барселона забьет Динамо не один мяч»

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча киевлян с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
«Способна ли команда Луческу дать отпор «Барселоне»? Вряд ли. У динамовцев сейчас ослабленный состав, очень много молодых ребят задействовано. Им будет очень тяжело. Луческу построит игру своей команды от обороны. Киевляне будут только то и делать, что отбиваться. Я думаю, что «Барселона» сегодня забьет не один мяч», — отметил Сабо.
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Источник — Футбол 1/2/3
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