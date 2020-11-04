Йожеф САБО: «Барселона забьет Динамо не один мяч»

Специалист поделился мнением о матче Лиги чемпионов

  • 04.11.2020 17:55
  • 479 просмотров
  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Барселона забьет Динамо не один мяч»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча киевлян с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Способна ли команда Луческу дать отпор «Барселоне»? Вряд ли. У динамовцев сейчас ослабленный состав, очень много молодых ребят задействовано. Им будет очень тяжело. Луческу построит игру своей команды от обороны. Киевляне будут только то и делать, что отбиваться. Я думаю, что «Барселона» сегодня забьет не один мяч», — отметил Сабо.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    salomon77757
    online
      salomon77757, 04.11.2020 18:26
    0
    В смысле не один мяч не забьёт.
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 04.11.2020 18:26
    0
    В смысле не один мяч не забьёт.
    Ссылка
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