Василий КОБИН: «Милевский? Ему уже 35 лет»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал сообщения о заинтересованности закарпатской команды в приглашении экс-игрока сборной Украины Артема Милевского.

«Не комментирую слухи. Я не контактировал ни с Милевским, ни с его агентом. Хотя, если бы вдруг возник вопрос с приглашением Артема в «Минай», то нужно было бы хорошенько подумать. Согласен, Милевский — футболист высокой квалификации, но ему уже 35 лет. Однако, повторюсь, это все — слухи, и мне они не интересны. Сейчас на первом плане — качественно подготовиться к очередному календарному матчу с «Десной», — отметил Кобин.

Поединок девятого тура чемпионата УПЛ «Десна» — «Минай» состоится 7-го ноября в Киеве.