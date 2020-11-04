Василий КОБИН: «Милевский? Ему уже 35 лет»

Главный тренер «Миная» поделился мнением о возможном приглашении экс-игрока сборной Украины

  • 04.11.2020 17:10
  • 1341 просмотр
  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Милевский? Ему уже 35 лет»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал сообщения о заинтересованности закарпатской команды в приглашении экс-игрока сборной Украины Артема Милевского.

«Не комментирую слухи. Я не контактировал ни с Милевским, ни с его агентом. Хотя, если бы вдруг возник вопрос с приглашением Артема в «Минай», то нужно было бы хорошенько подумать. Согласен, Милевский — футболист высокой квалификации, но ему уже 35 лет. Однако, повторюсь, это все — слухи, и мне они не интересны. Сейчас на первом плане — качественно подготовиться к очередному календарному матчу с «Десной», — отметил Кобин.

Поединок девятого тура чемпионата УПЛ «Десна» — «Минай» состоится 7-го ноября в Киеве.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.11.2020 17:36
    +2
    ради пиара могли бы и взять-он каши не испортит.
    правда на один тайм тёмы хватает уже
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.11.2020 17:36
    +2
    ради пиара могли бы и взять-он каши не испортит.
    правда на один тайм тёмы хватает уже
    Ссылка
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