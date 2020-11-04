Александр ЯКОВЕНКО: «У Барселоны тоже есть слабые стороны»

Специалист поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 04.11.2020 16:59
  • 491 просмотр
  • 1 комментарий
Александр ЯКОВЕНКО: «У Барселоны тоже есть слабые стороны»
© Футбол 1/2/3. Александр Яковенко

Экс-игрок киевского «Динамо» Александр Яковенко поделился мнением о противостоянии украинского клуба с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Киевляне должны сегодня играть в футбол. Должна быть полная самоотдача и, конечно же, доля везения потому что без нее — никуда. Да, они будут противостоять «Барселоне», но там же тоже люди играют. Надо выходить и делать максимум из того, что они могут на данный момент. Нужно постараться воспользоваться их слабыми сторонами — они у «Барселоны» тоже есть», — отметил Яковенко.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 04.11.2020 17:59
    0
    У Барселоны есть Месси - игрок который может в одиночку решит исход этого матча...
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 04.11.2020 17:59
    0
    У Барселоны есть Месси - игрок который может в одиночку решит исход этого матча...
    Ссылка
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