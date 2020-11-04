Александр ЯКОВЕНКО: «У Барселоны тоже есть слабые стороны»

Экс-игрок киевского «Динамо» Александр Яковенко поделился мнением о противостоянии украинского клуба с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
«Киевляне должны сегодня играть в футбол. Должна быть полная самоотдача и, конечно же, доля везения потому что без нее — никуда. Да, они будут противостоять «Барселоне», но там же тоже люди играют. Надо выходить и делать максимум из того, что они могут на данный момент. Нужно постараться воспользоваться их слабыми сторонами — они у «Барселоны» тоже есть», — отметил Яковенко.
Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — Футбол 1/2/3
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