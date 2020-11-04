Виталий ВЕРНИДУБ: «У Зари большие надежды на матч с АЕКом»

Футболист луганского клуба поделился ожиданиями от поединка Лиги Европы

  • 04.11.2020 16:38
  • 304 просмотра
  • 2 комментария
Виталий ВЕРНИДУБ: «У Зари большие надежды на матч с АЕКом»
© ФК Заря Луганск. Виталий Вернидуб

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против АЕКа.

- Мы очень серьезно готовимся к предстоящей игре у нас большие надежды на нее, ведь ранее мы не смогли набрать нужных нам очков в предыдущих матчах. Но надеемся завтра все поменять в другую, позитивную для нас, сторону.

- В прошлой игре была проблема в защите, как игроки поработали, что сказал на этот счет тренер?
- Мы разобрали последние все наши игры, сделали скрупулезный анализ. Надеемся завтра показать, то что мы сделали выводы с прошлых игр.

- Наверняка, вы хорошо изучили игру соперника. Расскажите, чем силен «АЕК»?
- У них есть свои нюансы в тактическом построении, командная игра, часто переходят из обороны в атаку, они немного отличаться по принципу игру от тех соперников, с которыми мы уже играли. Более детально еще мы будем сегодня вечером обсуждать перед игрой, сейчас трудно сказать.

- Внесли ли вы корректировку в тактику игры?
- Мы от своей игры отходить не будем, у нас есть своя философия, которой мы должны придерживаться, невзирая на соперника и обстоятельства в которых мы находимся. Я считаю, наша команда может прогрессировать быстрее, если будет придерживаться той, стабильной игры. Всегда нацелены на свою игру и на свои принципы.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 18:08
    0
    Дай Бог, Заря заслуживает победы.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 04.11.2020 17:56
    0
    Лёгкой прогулки не будет. АЕК очень приличная команда. С Лестером они даже имели преимущество в первом тайме и несмотря на поражение, играли довольно неплохо
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 18:08
    0
    Дай Бог, Заря заслуживает победы.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 04.11.2020 17:56
    0
    Лёгкой прогулки не будет. АЕК очень приличная команда. С Лестером они даже имели преимущество в первом тайме и несмотря на поражение, играли довольно неплохо
    Ссылка
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