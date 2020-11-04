Стали известны результаты тестов Зари на коронавирус

Перед каждым матчем Лиги Европы команды проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.

Во вторник утром вся команда луганской «Зари» прошла тестирование, а вечером были получены результаты. Все они отрицательные. Все игроки здоровы и готовы ко встрече с АЕКом.

Матч Лиги Европы «Заря» — АЕК состоится в четверг, 5-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.