Стали известны результаты тестов Зари на коронавирус

Перед каждым матчем Лиги Европы команды проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.
Во вторник утром вся команда луганской «Зари» прошла тестирование, а вечером были получены результаты. Все они отрицательные. Все игроки здоровы и готовы ко встрече с АЕКом.
Матч Лиги Европы «Заря» — АЕК состоится в четверг, 5-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Заря
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