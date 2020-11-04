Эксперт назвал самую большую потерю Динамо перед матчем с Барселоной

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о кадровой ситуации в «Динамо» перед матчем с «Барселоной».

— Бущан, Миколенко, Караваев, Шапаренко. Кого больше всего не будет хватать «Динамо» в матче с «Барселоной»?

— На мой взгляд, самой большой потерей стал вылет из обоймы Георгия Бущана. Все-таки у него был кураж в последних матчах. Когда вратарь уверен в себе, это 50 процентов успеха команды, нет нервотрепки, а партнеры знают, что за их спиной надежный тыл, который может подстраховать и спасти команду.

— Молодой вратарь Нещерет не дрогнет перед такими звездами, как Месси?

— У «Динамо» перед глазами есть недавний пример того же «Шахтера», который наказал за беспечность «Реал». Почему бы молодым игрокам «Динамо» не удивить «Барселону»? Для них это шанс, который надо брать и использовать.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.