Эксперт назвал самую большую потерю Динамо перед матчем с Барселоной

Иван Гецко считает, что киевскому клубу будет не хватать Георгия Бущана

  • 04.11.2020 16:15
  • 1421 просмотр
  • 2 комментария
Эксперт назвал самую большую потерю Динамо перед матчем с Барселоной
© pobeda.od.ua. Иван Гецко

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о кадровой ситуации в «Динамо» перед матчем с «Барселоной».

— Бущан, Миколенко, Караваев, Шапаренко. Кого больше всего не будет хватать «Динамо» в матче с «Барселоной»?
— На мой взгляд, самой большой потерей стал вылет из обоймы Георгия Бущана. Все-таки у него был кураж в последних матчах. Когда вратарь уверен в себе, это 50 процентов успеха команды, нет нервотрепки, а партнеры знают, что за их спиной надежный тыл, который может подстраховать и спасти команду.

— Молодой вратарь Нещерет не дрогнет перед такими звездами, как Месси?
— У «Динамо» перед глазами есть недавний пример того же «Шахтера», который наказал за беспечность «Реал». Почему бы молодым игрокам «Динамо» не удивить «Барселону»? Для них это шанс, который надо брать и использовать.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 04.11.2020 16:43
    +1
    Георгия Бущана действительно будет не хватать. Он в последних матчах кураж поймал и за сборную Украины и в клубе...
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 04.11.2020 16:28
    0
    Только теперь еще есть и пример с Боруссией. Так что на Шахтер смотреть не надо.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 04.11.2020 16:43
    +1
    Георгия Бущана действительно будет не хватать. Он в последних матчах кураж поймал и за сборную Украины и в клубе...
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 04.11.2020 16:28
    0
    Только теперь еще есть и пример с Боруссией. Так что на Шахтер смотреть не надо.
    Ссылка
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