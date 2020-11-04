ФОТО ДНЯ. Как Барселона играла против Динамо в 1993-м

Гвардиола, Лужный, Куман, Леоненко – тогда все они еще играли в футбол

  • 04.11.2020 16:10
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ФОТО ДНЯ. Как Барселона играла против Динамо в 1993-м
© Mundo Deportivo

Накануне поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Динамо» издание Mundo Deportivo предложило при помощи фотографий вспомнить поединок между этими командами, который состоялся в Испании в 1993 году.

Тогда в стане двух команд было немало звезд, хотя каталонцы оказались на голову сильнее украинцев – 4:1.

За две недели до этого «Динамо» в Киеве оказалось сильнее каталонцев со счетом 3:1.

Отметим, что в те годы «Динамо» тренировал Йожеф Сабо, а «Барселону» - Йохан Кройф.

«Барселона» - «Динамо» 4:1

Голы: Лаудруп, 8 (1:0), Бакеро, 16 (2:0), Ребров, 28 (2:1), Бакеро, 47 (3:1), Куман, 68 (4:1).

«Барселона»: Субисаррета, Феррер, Гвардьола, Куман, Надаль, Бакеро, Гойкоэчеа, Кике Эстебарранц (Хуан Карлос, 84), Лаудруп, Ромарио, Бегиристайн (Амор, 59).

«Динамо»: Кутепов, Лужный, Пономаренко, Бессмертный, Шматоваленко, Ковалец (Грицына, 5), Анненков, Ребров, Топчиев, Леоненко, Шкапенко.

Источник фото: Mundo Deportivo

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Источник — Mundo Deportivo

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