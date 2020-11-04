Игорь ЖАБЧЕНКО: «Луческу недосчитается половины состава Динамо»

«Барселона» обыграет киевский клуб, уверен специалист

  • 04.11.2020 15:40
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Игорь ЖАБЧЕНКО: «Луческу недосчитается половины состава Динамо»
© ФК Горняк-Спорт. Игорь Жабченко

Экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко поделился ожиданиями от встречи «Динамо» с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Учитывая кадровые проблемы «Динамо» из-за коронавируса, тяжело давать какой-то прогноз на этот поединок. Мирча Луческу недосчитается доброй половины основного состава. И хотя «Барселона» сейчас пребывает не в лучших кондициях, она однозначный фаворит противостояния. У каталонцев есть Лионель Месси… Не думаю, что у испанцев возникнут большие проблемы в достижении положительного результата. Киевлянам будет крайне сложно взять очки на «Камп Ноу». 2:0», — отметил Жабченко.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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