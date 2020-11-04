Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо будет тяжело удивить Барселону»

Специалист поделился ожиданиями от поединка киевского клуба в Лиге чемпионов

  • 04.11.2020 15:24
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо будет тяжело удивить Барселону»
© dynamo.kiev.ua. Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо».

«Понятное дело, что «Динамо» будет играть от обороны, и зацепиться за очки в матче с «Барселоной» «бело-синим» будет очень трудно. Кто бы ни вышел на поле в составе «бело-синих», им тяжело будет удивить соперника. Повторения сценария, как это было в матче «Реал» — «Шахтер», ждать не стоит. На гол подопечные Мирчи Луческу, полагаю, наиграют, но не более того. Конечно, хочется надеяться на непредсказуемость в футболе, тем не менее ставлю на команду Рональда Кумана. 3:1», — считает Федецкий.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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