Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо будет тяжело удивить Барселону»

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо».

«Понятное дело, что «Динамо» будет играть от обороны, и зацепиться за очки в матче с «Барселоной» «бело-синим» будет очень трудно. Кто бы ни вышел на поле в составе «бело-синих», им тяжело будет удивить соперника. Повторения сценария, как это было в матче «Реал» — «Шахтер», ждать не стоит. На гол подопечные Мирчи Луческу, полагаю, наиграют, но не более того. Конечно, хочется надеяться на непредсказуемость в футболе, тем не менее ставлю на команду Рональда Кумана. 3:1», — считает Федецкий.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.