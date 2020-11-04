Иван ГЕЦКО: «Луческу будет настраивать Динамо на победу в Барселоне»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от поединка киевского «Динамо» с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
— Учитывая такие большие кадровые проблемы, может ли «Динамо» хоть немного рассчитывать в Барселоне на положительный результат?
— Как говорил когда-то Михаил Фоменко: «Шансы есть даже тогда, когда их нет». Я думаю, что несмотря на всю сложность кадровой ситуации, которая возникла у «Динамо» из-за коронавируса и учитывая статус соперника и выездной матч, Мирча Луческу все равно будет настраивать киевлян на победу в Барселоне. Да, сейчас уровень соперничающих команд разный, но Луческу не тот тренер, который будет рассчитывать только на то, чтобы «отскочить» на «Камп Ноу».
— В туре чемпионата УПЛ перед выездом в Испанию «Динамо» натужно обыграло с минимальным счетом «Днепр-1». Киевляне в этой игре мысленно уже готовили себя к «Барселоне»?
— Да, я думаю, душой и телом команда уже была в Лиге чемпионов. Игроки наверняка хотели затратить как можно меньше сил с «Днепром-1», чтобы настраиваться уже на Лигу чемпионов. Было заметно, что против команды Йовичевича «Динамо» играло не в полную силу, но этого хватило для победы. Такие же проблемы и у «Шахтера». Наши гранды на матчи в Европе настраиваются лучше, чем на игры в чемпионате Украины.
Источник — zbirna.com
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Кто ЗА?!
Единогласно.
по аналогии вчерашнего матча шахты
За что, увы, и поплатились.
Так же вчера проиграл ЛИЧНО Каштру, уже после 1-0 было видно, что ничего не получается, после 2-0 надо было срочно менять рисунок игры, а он просто освежил состав при 0-4, причём заменил лучшего на поле Марлоса...
И ещё, Тайсон - на острие - это даже не смешно, это как забивать гвозди айфоном
по аналогии вчерашнего матча шахты
по аналогии вчерашнего матча шахты
Кто ЗА?!
Единогласно.
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