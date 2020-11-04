Иван ГЕЦКО: «Луческу будет настраивать Динамо на победу в Барселоне»

Специалист поделился ожиданиями от поединка киевлян в Лиге чемпионов

  • 04.11.2020 14:32
  • 500 просмотров
  • 5 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Луческу будет настраивать Динамо на победу в Барселоне»
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от поединка киевского «Динамо» с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

— Учитывая такие большие кадровые проблемы, может ли «Динамо» хоть немного рассчитывать в Барселоне на положительный результат?
— Как говорил когда-то Михаил Фоменко: «Шансы есть даже тогда, когда их нет». Я думаю, что несмотря на всю сложность кадровой ситуации, которая возникла у «Динамо» из-за коронавируса и учитывая статус соперника и выездной матч, Мирча Луческу все равно будет настраивать киевлян на победу в Барселоне. Да, сейчас уровень соперничающих команд разный, но Луческу не тот тренер, который будет рассчитывать только на то, чтобы «отскочить» на «Камп Ноу».  

— В туре чемпионата УПЛ перед выездом в Испанию «Динамо» натужно обыграло с минимальным счетом «Днепр-1». Киевляне в этой игре мысленно уже готовили себя к «Барселоне»?
— Да, я думаю, душой и телом команда уже была в Лиге чемпионов. Игроки наверняка хотели затратить как можно меньше сил с «Днепром-1», чтобы настраиваться уже на Лигу чемпионов. Было заметно, что против команды Йовичевича «Динамо» играло не в полную силу, но этого хватило для победы. Такие же проблемы и у «Шахтера». Наши гранды на матчи в Европе настраиваются лучше, чем на игры в чемпионате Украины.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 15:20
    0
    Голосуем.
    Кто ЗА?!
    Единогласно.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 04.11.2020 15:12
    -2
    Павел СН, 04.11.2020 14:51
    станет автобусом-минут на 10 хватит,
    по аналогии вчерашнего матча шахты
    НЕ, вчера вышли звёзды на поле, готовые легко выйти в финал ЛЕ.
    За что, увы, и поплатились.
    Так же вчера проиграл ЛИЧНО Каштру, уже после 1-0 было видно, что ничего не получается, после 2-0 надо было срочно менять рисунок игры, а он просто освежил состав при 0-4, причём заменил лучшего на поле Марлоса...
    И ещё, Тайсон - на острие - это даже не смешно, это как забивать гвозди айфоном
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 04.11.2020 14:51
    +1
    станет автобусом-минут на 10 хватит,
    по аналогии вчерашнего матча шахты
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.11.2020 14:49
    -1
    Каштру вчера, наверное, тоже на победу настраивал, как и любой тренер
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    yuryan
    online
      yuryan, 04.11.2020 14:48
    -3
    Особливо Шахтар після договорняка з Маріуполес шикарно налаштувався на матч з Боруссією М....
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 04.11.2020 14:51
    +1
    станет автобусом-минут на 10 хватит,
    по аналогии вчерашнего матча шахты
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 15:20
    0
    Голосуем.
    Кто ЗА?!
    Единогласно.
    Ссылка
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