Барселона - Динамо Киев: прогноз на матч Максима Калиниченко

Игра пройдет 4 ноября

  • 04.11.2020 13:59
  • 1823 просмотра
  • 3 комментария
Барселона - Динамо Киев: прогноз на матч Максима Калиниченко
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Экс-футболист Днепра и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев. Игра состоится 4 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.

«У киевлян сейчас большие проблемы с составом. Коронавирус поразил теперь игроков «Динамо». Будет Луческу обходиться в этой игре тем, что у него есть.

Нестабильно выступает «Динамо» в последних матчах. Победы и ничьи чередуются у киевлян с поражениями.

Но не скажу, что «Барселона» в этой игре предстает перед нами каким-то супер-клубом, который обязан выигрывать в этом матче. Сейчас у команды Кумана тоже большие проблемы, но, скорее, игрового характера, а не ротационного.

Пока каталонцы не могут похвастаться стабильными результатами в этом сезоне. Не строится пока игра у «сине-гранатовых» и фанаты этим всем не очень довольны. Уже ушел в отставку президент клуба Бартомеу. В начале пути «Барселона» находится к своему статусу лучшей команды Европы.

Но, конечно, учитывая проблемы с составом у «Динамо», даже такая неуверенная «Барселона» является очевидным фаворитом. Я в ее победе особо не сомневаюсь.

В свете того, что «Барселона» не выиграла в своем последнем матче в Ла Лиге, я предполагаю, что она выйдет на поле в озлобленном настроении. «Динамо» у нее дома несдобровать.

Моя ставка в этой встрече – победа «Барселоны в форой (-2.5)», — сказал Калиниченко.

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Источник — vseprosport.ru

(2 голоса)

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Комментарии
    Мирослав Пецух
      Мирослав Пецух, 04.11.2020 15:24
    0
    Обращаюсь к Калиниченко:Оказывается ты в футболе совсем ноль...Тыпишеш что попало и даже не хочеш ничего думать.Вот после игры зайди на страничку и извенись.Это будет совсем другое динамо.Незря Луческу здесь.У меня пока все......
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.11.2020 14:35
    +2
    sidor zalcman, 04.11.2020 14:31
    А кто Калиниченко на фото? )))
    Він фотографував.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 14:31
    +3
    А кто Калиниченко на фото? )))
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 14:31
    +3
    А кто Калиниченко на фото? )))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.11.2020 14:35
    +2
    sidor zalcman, 04.11.2020 14:31
    А кто Калиниченко на фото? )))
    Він фотографував.
    Ссылка
    Мирослав Пецух
      Мирослав Пецух, 04.11.2020 15:24
    0
    Обращаюсь к Калиниченко:Оказывается ты в футболе совсем ноль...Тыпишеш что попало и даже не хочеш ничего думать.Вот после игры зайди на страничку и извенись.Это будет совсем другое динамо.Незря Луческу здесь.У меня пока все......
    Ссылка
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