ВИДЕО. Реакция игроков Интера на рейтинги в FIFA 21

FIFA 21 уже доступна и в нее играют миллионы геймеров и футболистов.



Однако выход FIFA это не только футбольный праздник, это еще и отличный повод поспорить на тему обновленных рейтингов футболистов.



В этом видео предлагаем вашему вниманию реакцию футболистов миланского «Интера» на их рейтинги в новой FIFA 21. В этом ролике Реакция Эшли Янга, Кристиана Эриксена, Ашрафа Хакими, Алесандро Бастони и Лаутаро Мартинеса.