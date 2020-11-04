ВИДЕО. Реакция игроков Интера на рейтинги в FIFA 21

FIFA 21 уже доступна и в нее играют миллионы геймеров и футболистов.
Однако выход FIFA это не только футбольный праздник, это еще и отличный повод поспорить на тему обновленных рейтингов футболистов.
В этом видео предлагаем вашему вниманию реакцию футболистов миланского «Интера» на их рейтинги в новой FIFA 21. В этом ролике Реакция Эшли Янга, Кристиана Эриксена, Ашрафа Хакими, Алесандро Бастони и Лаутаро Мартинеса.
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Источник — Sport.ua
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